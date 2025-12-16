İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Aralık 2025 Salı / 26 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7172
  • EURO
    50,3682
  • ALTIN
    5934.59
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Bosna Hersek elçilik binasına skandal hareket! Sırp savaş suçlusunu öven yazı yazıldı
Dünya

Bosna Hersek elçilik binasına skandal hareket! Sırp savaş suçlusunu öven yazı yazıldı

Bosna Hersek'in, Podgoritsa Büyükelçiliği binasının duvarına, savaş suçlusu eski Sırp komutan Ratko Mladic'i öven yazılar yazıldı. Karadağ Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise olayın şiddetle kınandığı kaydedildi.

AA16 Aralık 2025 Salı 16:20 - Güncelleme:
Bosna Hersek elçilik binasına skandal hareket! Sırp savaş suçlusunu öven yazı yazıldı
ABONE OL

Bosna Hersek'in, Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da bulunan büyükelçilik binasının duvarında çalışanlar tarafından, savaş suçlusu Mladic'i öven yazılar yazıldığı görüldü.

Yerel basına açıklama yapan Bosna Hersek'in Podgoritsa Büyükelçisi Branimir Jukic, yazıların gece yazıldığını düşündüklerini ve Karadağ polisinin konuyla ilgili soruşturma başlattığını belirtti.

Jukic, büyükelçiliğin dış cephesindeki duvara "General, Srebrenitsa için teşekkür ederiz" ve çeşitli ifadelerin yazıldığını aktardı.

Karadağ Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise olayın şiddetle kınandığı kaydedildi.

Yapılan eylemin "iğrenç ve kabul edilemez" olarak belirtildiği açıklamada, "Karadağ, Srebrenitsa'daki soykırımı inkar etme veya önemsizleştirme girişimlerini ve savaş suçlarını, faillerini yüceltmeyi kesin bir dille kınamaktadır." denildi.

RATKO MLADİC KİMDİR?

Bosna Hersek'teki savaş boyunca gerçekleştirdiği katliamlar ve soykırım nedeniyle "Bosna Kasabı" olarak anılan Sırp komutan Mladic'in emrindeki Sırp birlikleri, 11 Temmuz 1995'te Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'ya girdi.

Şehri Birleşmiş Milletler bünyesindeki Hollandalı askerlerden teslim almasının ardından Sırplar, başlayan soykırım sürecinde birkaç gün içinde en az 8 bin 372 sivil Boşnak katletti ve kurbanları toplu mezarlara gömdü.

Mladic hakkında 1995'te hazırlanan iddianamenin ardından 16 yıl saklanmış ve 26 Mayıs 2011'de Sırbistan'ın bir köyünde yakalanarak Lahey'e teslim edilmiş, 2017'de soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarından ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

Uluslararası mahkemelerin kararlarına rağmen, bazı Sırplar bugün dahi Srebrenitsa'da yaşananları "soykırım" olarak nitelendirmekten kaçınıyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Samsun'da tır şoförüne sopayla saldırdılar! O anlar kameraya yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.