Bosna Hersek ve Arnavutluk'tan ortak AB kararı

Begaj, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Boşnak Üyesi Denis Becirovic, Sırp Üye Zeljka Cvijanovic ve Hırvat Üye Zeljko Komsic tarafından törenle karşılandı.

İki ülke liderleri, heyetler arası basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Heyetler arası yapılan görüşmeden sonra basın toplantısında konuşan Begaj, iki ülke arasındaki dostluk ilişkisine dikkati çekti.



Arnavutluk ve Bosna Hersek arasında gecikmiş de olsa büyükelçiliklerin açılmasını değerlendirdiklerini kaydeden Begaj, bunun iki ülke vatandaşların temaslarını geliştireceğine inandığını ifade etti.

Begaj, bölgesel konularda ortak hareket ettiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"AB üyeliği için ortak bir geleceği hedefliyoruz. AB, Bosna Hersek ve Arnavutluk vatandaşları için daha iyi bir yaşamın tek alternatifi. Coğrafi olarak bu aileye aitiz ve aynı değerleri paylaşıyoruz. Bugün yaptığımız toplantıda, Arnavutluk'un siyasi ve diplomatik işbirliğimizi yoğunlaştırma konusundaki kararlılığını bir kez daha teyit ettim. Bölgemiz, güvenlik ve istikrar açısından gerçek tehditlerle karşı karşıya olmaya devam ediyor. Arnavutluk, barışa, güvenliğe ve bölgesel istikrara katkıda bulunmaya devam edecek."

Becirovic ise Arnavutluk'un kendileri için stratejik müttefik olduğunu, ilişkilerinin iyi durumda bulunduğunu aktardı.

Karşılıklı açılacak büyükelçiliklerin ilişkileri daha da güçlendireceğini belirten Becirovic, "Bosna Hersek ve Arnavutluk'un stratejik dış politika hedefleri neredeyse aynı. Ekonomik işbirliği alanı ise büyük, önümüzdeki dönemde son 3 yıldaki mevcut trendlerin sürdürülmesini hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

- BOSNA HERSEK BAŞKANLIK KONSEYİ ÜYELERİ ARASINDA "KOSOVA" TARTIŞMASI

Becirovic, bölgesel işbirliği konusunda Kosova'nın ve Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin kendileri için önemli bir dost olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"O (Kurti), tek taraflı bir karar aldı ve Bosna Hersek vatandaşları için Kosova'ya girişte vizeyi kaldırdı. Bu, bölgemizde alışılmadık bir adım ancak çok önemli bir mesaj. Kurti'nin bu hamlesinden sonra, Bosna Hersek içindeki, özellikle Sırp Cumhuriyeti'nden (RS) gelen devlet kurumlarındaki temsilcilerin de bizimle işbirliği yapmasını ve bizlerin de Berlin Süreci çerçevesinde Bosna Hersek'in imzaladığı anlaşmaları tam anlamıyla uygulamamızı sağlayacak uygun adımı atmasını bekliyorum."

Bosna Hersek Başkanlık Konseyi Sırp üyesi Cvijanovic ise Kurti'yi "dost" olarak tanımlayan Becirovic'e, "Ben burada kimin bölgede en iyi dostumuz olacağını söylemek istemiyorum ancak meseleleri birlikte nasıl çözebileceğimizi ve daha iyi anlamak için ne yapabileceğimizi düşünmeliyiz." dedi.

Hırvat üye Komsic ise Kosova'nın Bosna Hersek'e uyguladığı vize serbestisinin sadece iki ülkeyi ilgilendirdiğini, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Begaj'ın ziyaretinde bu konuya girilmemesi gerektiğini öne sürdü.

Begaj da Kosova'nın bağımsızlığının tartışmaya kapalı olduğunu, diğer devletler tarafından tanınmasının da bölgeye barış, güvenlik, uzlaşma ve istikrar getireceğini kaydetti.

