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Dünya

''Bosna Hersek'e adaylık statüsü verilmesini memnuniyetle karşılıyoruz''

Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman, Moldova Dışişleri Bakanı Nicu Popescu ile bir araya geldi. Radman, 'Bosna Hersek'e, hükümetimiz ve Başbakan Andrej Plenkovic'in desteğinin olduğunu, AB üyeliği için adaylık statüsü verilmesini memnuniyetle karşılıyoruz.' dedi.

AA16 Aralık 2022 Cuma 15:48 - Güncelleme:
''Bosna Hersek'e adaylık statüsü verilmesini memnuniyetle karşılıyoruz''
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Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de görüşen Grlic Radman ve Popescu, ortak basın toplantısı düzenlendi.

Radman, ülkesinin Moldova ile dost ülke oldukları hususunda, Popescu ile mutabık olduklarını kaydetti.

Ülkesinin, Moldova hükümetinin "Avrupa yanlısı reform çalışmalarını" desteklemeye devam edeceğini kaydeden Radman, "Moldova, kendi komşusunda yaşanan bir savaşla karşı karşıya ve bu savaşın sonuçlarını doğrudan hissediyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının başından bu yana Moldova, enerji güvensizliği, güvenlik tehditleri ve 90 binden fazla Ukraynalı mülteci ile karşı karşıya kaldı. AB ve Hırvatistan, Moldova'yla dayanışmasını, insani yardım göndererek gösterdi." diye konuştu.

- "BOSNA HERSEK'E ADAYLIK STATÜSÜ VERİLMESİNİ MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Radman, "Bosna Hersek'e, hükümetimiz ve Başbakan Andrej Plenkovic'in desteğinin olduğunu, AB üyeliği için adaylık statüsü verilmesini memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Moldovyalı Bakan Popescu ise Şengen Bölgesi'ne giren Hırvatistan'ı tebrik ederek, "Bosna Hersek'in ve aynı zamanda tüm Batı Balkanların AB üyeliği aday statüsü kazanmasında çok şeyler yaptığınızı ve önemli bir rolünüzün olduğunu biliyoruz." ifadesini kullandı.

Popescu, Rusya'yı, Ukrayna'ya olan "acımasız saldırıları" nedeniyle kınadığını, bu savaşın ülkesindeki güvenlik, ekonomi ve enerji alanlarında büyük olumsuz etkisinin bulunduğunu söyledi.

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