AA 06 Ocak 2021 Çarşamba 08:24 - Güncelleme: 06 Ocak 2021 Çarşamba 08:25

Bosna Hersek'in Saraybosna Kantonu'nda yeni hükümet bugün güvenoyu alırken, kabinenin yeni Eğitim Bakanı Naida Hota Muminovic, ülkenin ilk başörtülü bakanı oldu.

Kasımda kanton hükümetinin istifasının ardından kurulan yeni koalisyon hükümeti, Saraybosna Kantonu Meclisinde güvenoyu aldı. Edin Forto'nun başbakan olarak görev aldığı hükümet için yapılan oylamada 23 milletvekili "evet", 6 milletvekili "hayır", 6 milletvekili de "çekimser" oy kullandı.

Halk ve Adalet Partisi (NİP), Sosyal Demokrat Parti (SDP), Bizim Parti (NS) ve bağımsız milletvekillerinin desteklediği yeni hükümeti oluşturan isimler şöyle:

"Başbakan Edin Forto, İçişleri Bakanı Admir Katica, Ekonomi Bakanı Adnan Delic, Altyapı Çevre Koruma ve Düzenleme Bakanı Enver Hadziahmetovic, Çalışma Sosyal Politikalar ve Göçmenler Bakanı İvana Prvulovic, Eğitim Bakanı Naida Hota Muminovic, Gazi İşleri Bakanı Omer Osmanovic, Kültür ve Spor Bakanı Samir Avdic, Ulaşım Bakanı Adnan Steta, Sağlık Bakanı Haris Vranic, Maliye Bakanı Davor Cicic, Adalet Bakanı Lejla Brcic, Bilim Yüksek Öğretim ve Gençlik Bakanı Melika Husic Mehmedovic."

Eğitim Bakanı Hota Muminovic Bosna Hersek'teki ilk başörtülü bakan olurken, Kültür ve Spor Bakanlığına da 1990'lı yıllarda Türk takımlarında forma giymiş olan eski basketbolcu Samir Avdic seçildi.

Bakanlar, meclisteki güven oylamasının ardından yemin ederek görevlerine başladı.

Bosna Hersek, 1992-1995 yıllarındaki savaşı sonlandıran Dayton Barış Anlaşması ile Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) ve Sırp Cumhuriyeti (RS) entiteleri ile Brcko Özerk Bölgesi'ne ayrılırken, FBIH entitesi de her birinin ayrı hükümet ve meclisleri olan 10 kantona bölündü.