Bosna Hersek'te Aliya İzetbegoviç'in kurduğu Demokratik Eylem Partisi 30 yaşında

AA 26 Mayıs 2020 Salı 18:44 - Güncelleme: 26 Mayıs 2020 Salı 18:44

SDA Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç, yaptığı yazılı açıklamada, partinin 30 yıldır Boşnakların varlığı, Bosna Hersek'in egemenliği, özgürlüğü, demokrasisi ve refahı için mücadele verdiğinin altını çizerek, "Bu anlamlı yıl dönümünü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle buruk kutluyoruz. Yıl dönümü törenimizi şartlar iyileştiğinde eylülde yapmayı planlıyoruz." dedi.

SDA'nın kurulduğu günden bu yana ülke yönetiminde önemli rol oynadığını da belirten İzetbegoviç, tarihi bir misyon edinen SDA'nın çalışmalarına tüm gücüyle devam edeceğini vurguladı.

- DEMOKRATİK EYLEM PARTİSİ



Eski Yugoslavya'nın dağılmasından hemen önce, 26 Mayıs 1990'da kurulan Demokratik Eylem Partisinin kurucu genel başkanı, aynı zamanda bağımsız Bosna Hersek'in de ilk cumhurbaşkanı seçilen merhum Aliya İzetbegoviç oldu.

Farklı dini ve etnik gruplardan insanların bir arada yaşadığı Bosna Hersek fikrini savunan parti, kurulduğu günden bugüne kadar ülkenin en büyük siyasi oluşumlarından biri oldu.

Aliya İzetbegoviç'in hastalığı nedeniyle siyasetten çekilmesinden sonra 2001'de parti genel başkanlığına Sulejman Tihiç seçilirken, Tihiç 2014'te vefatına kadar bu görevi yürüttü.

Tihiç'in vefatının ardından 2015'te yapılan kongrede, Aliya İzetbegoviç'in oğlu Bakir İzetbegoviç genel başkanlığa seçildi.