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Dünya

Bosna Hersek'te büyük fabrika yangını

Bosna Hersek'in Bihac şehrindeki strafor üretim fabrikasında yerel saatle 07.00'de yangın çıktı.

AA24 Mayıs 2022 Salı 12:09 - Güncelleme:
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Una-Sana Kantonu Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Adnan Beganovic, yaptığı açıklamada, fabrikada sebebi henüz bilinmeyen büyük çaplı bir yangının çıktığını söyledi.

Beganovic, "Fabrika içerisinde doğal gaz tesisatı olduğu bilgisine sahip olduğumuz için fabrika çevresindeki vatandaşlar tahliye edildi." dedi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmek için hemen olay yerine geldiğini aktaran Beganovic, yangının tüm fabrika binasını sardığını ve zararın yüksek oranda olduğunu dile getirdi.

Beganovic, herhangi bir can kaybının yaşanmadığını kaydetti.

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