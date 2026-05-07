Bosna Hersek'te genel seçim 4 Ekim'de yapılacak

CIK tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bosna Hersek'te devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinden oluşan genel seçimin 4 Ekim'de düzenlenmesi kararı alındığı ifade edildi.

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşı sonlandıran Dayton Barış Antlaşması'nın ardından onuncu kez yapılacak genel seçimde halk, Bosna Hersek Üçlü Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak, Sırp ve Hırvat üyelerinin yanı sıra kanton, entite ve devlet düzeyindeki hükümetleri ve milletvekillerini belirlemek için oy kullanacak.

CIK verilerine göre ülkede kayıtlı 3 milyondan fazla seçmen bulunurken, genel seçim 4 yılda bir düzenleniyor.

Bosna Hersek'te en son 2 Ekim 2022'de genel seçim yapılmıştı.