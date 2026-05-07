7 Mayıs 2026 Perşembe / 21 Zilkade 1447
  Bosna Hersek'te genel seçim 4 Ekim'de yapılacak
Bosna Hersek'te genel seçim 4 Ekim'de yapılacak

Bosna Hersek Merkez Seçim Komisyonu (CIK), ülkedeki genel seçimin 4 Ekim Pazar günü yapılacağını açıkladı.

AA7 Mayıs 2026 Perşembe 16:30 - Güncelleme:
CIK tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bosna Hersek'te devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinden oluşan genel seçimin 4 Ekim'de düzenlenmesi kararı alındığı ifade edildi.

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşı sonlandıran Dayton Barış Antlaşması'nın ardından onuncu kez yapılacak genel seçimde halk, Bosna Hersek Üçlü Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak, Sırp ve Hırvat üyelerinin yanı sıra kanton, entite ve devlet düzeyindeki hükümetleri ve milletvekillerini belirlemek için oy kullanacak.

CIK verilerine göre ülkede kayıtlı 3 milyondan fazla seçmen bulunurken, genel seçim 4 yılda bir düzenleniyor.

Bosna Hersek'te en son 2 Ekim 2022'de genel seçim yapılmıştı.

