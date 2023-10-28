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Dünya

Bosna Hersek'te İsrail'in saldırıları protesto edildi

Bosna Hersek'in Mostar şehrinde toplanan binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

AA28 Ekim 2023 Cumartesi 15:29 - Güncelleme:
Bosna Hersek'te İsrail'in saldırıları protesto edildi
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Filistin halkıyla dayanışma ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek için Mostar'daki Musala Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, "Özgür Filistin" ve "Gazze yalnız değilsin" sloganları attı.

Göstericiler Filistin bayrağı açarak, "Mostar Filistin'in yanında" ve "Filistin'i koruyun" yazılı dövizler taşıdı.

Göstericilerden Nermin Merzic, Filistin halkına destek olmak için toplandıklarını ifade ederek, "Ülkemizin hangi dinden olursa olsun her vatandaşının masum Filistin halkının yanında yer alması çok önemlidir." dedi.

Diğer bir gösterici Senad Omerika, Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta Mostar'da elektriksiz ve susuz kaldıklarını ifade ederek, Gazze'nin durumunu iyi anladıklarını belirtti.

Göstericiler ayrıca şehirdeki tarihi Mostar Köprüsü'ne kadar yürüdü. Burada Filistin halkı için sessiz köprü atlayışı yapıldı.

GAZZE'DE SON DURUM

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri tamamen kesildi.

İsrail ordusu, hava saldırılarını artırdığını ve kara operasyonlarını genişleteceğini duyurdu.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 310'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenlerin sayısının 3 bin 38'i çocuk, 1726'sı kadın ve 414'ü yaşlı olmak üzere 7 bin 326'ya çıktığını, 18 bin 967 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 110 Filistinlinin öldüğü, 1900'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 46 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

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