İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ocak 2025 Cuma / 25 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,6995
  • EURO
    37,3198
  • ALTIN
    3180.99
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Bosna Hersek'te kaza: 4 Türk vatandaşından acı haber
Dünya

Bosna Hersek'te kaza: 4 Türk vatandaşından acı haber

Bosna Hersek'in Konjic şehri yakınlarında meydana gelen trafik kazasında Türk vatandaşı oldukları belirlenen 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

IHA24 Ocak 2025 Cuma 06:24 - Güncelleme:
Bosna Hersek'te kaza: 4 Türk vatandaşından acı haber
ABONE OL

Bosna Hersek'in Konjic ve Jablanica şehirleri arasındaki M-17 Karayolu'nda Perşembe günü öğleden sonra meydana gelen kazada, Türk vatandaşı oldukları belirlenen 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Hersek-Neretva Kantonu İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamaya göre trajik kaza, içinde 5 yolcunun bulunduğu otomobilin henüz belirlenemeyen bir nedenle kamyonun altına girmesi sonucu meydana geldi.

Yerel basında yer alan haberlere göre her ikisi de 1980 doğumlu olduğu belirtilen Türk vatandaşı çift, kaza yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrasında iki çocuk, Konjic'te kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybederken, yaralanan üçüncü çocuğunun ise ambulansla başkent Saraybosna'ya nakledildiği duyuruldu.

Kazanın nedenine ilişkin olarak polis ve nöbetçi savcı, olay yerinde inceleme gerçekleştirdi. Kaza nedeniyle karayolu, bir süre trafiğe kapatıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.