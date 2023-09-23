İSTANBUL 32°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Eylül 2023 Cumartesi / 9 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,1479
  • EURO
    29,0073
  • ALTIN
    1680.29
  • BIST100
    8039.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Bosna Hersek'te ''Selam ya Resulallah'' etkinliği başladı
Dünya

Bosna Hersek'te ''Selam ya Resulallah'' etkinliği başladı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Hz. Muhammed'in hicri takvime göre doğum günü dolayısıyla her yıl düzenlenen 'Selam ya Resulallah' etkinliği başladı.

AA23 Eylül 2023 Cumartesi 00:58 - Güncelleme:
Bosna Hersek'te ''Selam ya Resulallah'' etkinliği başladı
ABONE OL

Saraybosna İslam Birliği Meclisi tarafından bu yıl 19'uncusu düzenlenen etkinliğin başkentteki tarihi Başçarşı Camisi önünde gerçekleşen açılış programına çok sayıda kişi katıldı.

Saraybosna İslam Birliği Meclisi Başimamı Abdulgafar Velic, burada yaptığı konuşmada, Bosna Hersek'te, Hz. Muhammed'in doğduğu ayın özel bir anlam taşıdığını ifade ederek, "Yüreğimizde taşıdığımız özel sevgi ve derin saygı ile Saraybosna bu ay için ayrı bir ruha büründü. Sokaklar temizlendi, evlerde yemekler, tatlılar, şerbetler hazırlandı." dedi.

Saraybosna Müftüsü Nedzad Grabus da Hz. Muhammed'in gelişiyle tüm insanlığın özgürlük duygusunu kazandığını söyledi.

Bosna Hersek genelindeki kentlerde 16 Ekim'e kadar sürecek etkinlikte, Türkiye ve Bosna Hersek'ten 300'den fazla katılımcıyla 28 program düzenleneceği kaydedildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.