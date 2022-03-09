Bosna Hersek'ten AB'ye adaylık için resmi talep!

AA 9 Mart 2022 Çarşamba 00:15 - Güncelleme: 9 Mart 2022 Çarşamba 00:15

Komsiç, Avrupa Birliği'ne aday statüsü almasının Bosna Hersek'in güvenliğini ve egemenliğini güçlendireceğine dikkat çekerek, uygulamada herhangi bir özel prosedür ifade etmemekle birlikte, jeopolitik eğilimler göz önüne alındığında tam üyeliğe giden süreci hızlandırmak için uygun bir yol olduğunu ifade etti.

Komsiç, mektubu Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Komisyonunun komşuluk politikası ve genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi'ye gönderdi.

Komsiç, mektupta, Rusya'nın askeri potansiyelini kullanarak Ukrayna'yı işgal etmeye çalıştığı bu günlerde, Batı Balkanlar'ın Avrupa'nın bir parçası olduğuna dair açık bir işaret görmeye her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğunu belirterek, "Avrupa'daki tüm siyasi ve güvenlik durumları göz önünde bulundurarak sizden Bosna Hersek'e Avrupa Birliği kurumları içinde aday statüsü verilmesi olasılığını değerlendirmenizi istiyorum." diye yazdı.