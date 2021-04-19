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Dünya

Bosna Hersek'ten Libya kararı! Yeniden açıldı

Bosna Hersek'in Libya'nın başkenti Trablus'taki büyükelçiliği yeniden faaliyete geçti.

AA19 Nisan 2021 Pazartesi 16:43 - Güncelleme: 19 Nisan 2021 Pazartesi 16:43
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Açıklamayı Libya'nın Saraybosna'daki büyükelçiliği yaptı.

Trablus'taki Bosna Hersek Büyükelçiliği'nde vize hizmetlerinin yeniden başladığı bildirilen açıklamada, bu adımın, özellikle turizm ve ticaret başta olmak üzere iki ülkenin ortak çıkarları ve iş birliğine katkıda bulunacağı vurgulandı.

BM öncülüğünde şubatta gerçekleştirilen Libya Siyasi Diyalog Forumu neticesinde yeni hükümetin belirlendiği Libya'da kısmi istikrar ortamı oluştu. Son gelişmeler üzerine ülkede uzun yıllar çatışma ve siyasi krizler nedeniyle kapalı durumda olan pek çok yabancı misyon yeniden faaliyete geçmeye başladı.

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