Türkiye kınamıştı! İsveç'te Nobel protestosu

14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,805
  • 6,4395
  • 274.053
  • 108011
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Bosna soykırımı inkar eden Peter Handke'ye Nobel Ödülü verilmesi İsveç'te protesto edildi

Bosna Hersek'te yaşanan soykırımı inkar eden Avusturyalı yazar Handke'ye Nobel Edebiyat Ödülü verilmesi, İsveç'in başkenti Stockholm'de protesto edildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bosna Hersek'te yaşanan soykırımı inkar eden ve her fırsatta eski Sırp lider Slobodan Milosevic'e duyduğu hayranlığı dile getiren Avusturyalı yazar Peter Handke'ye Nobel Edebiyat Ödülü verilmesi, İsveç'in başkenti Stockholm'de protesto edildi
 
İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nin Nobel Edebiyat Ödülü'nü teslim ettiği Avusturyalı yazar Peter Handke'ye yönelik İsveç'in başkenti Stockholm'de protesto eylemi düzenlendi.
 
Bosna Hersek soykırımı kurbanlarının yakınları tarafından Norrmalmstorg Meydanı'nda düzenlenen eyleme, dünyanın birçok ülkesinden gelen gazeteci, akademisyen ve aktivistler de destek verdi.
 
Gösteri alanına Srebrenitsa soykırımının kurbanlarının fotoğraflarının bulunduğu pankartlar açıldı.
 
Göstericiler "Peter Handke'yi ödüllendirmek Slobodan Milosevic'i ödüllendirmektir" ve "Soykırımı inkar etmek soykırımın son safhasıdır" yazılı dövizler taşıdı.
 
Gösteriyi organize edenler arasında bulunan Stockholm Üniversitesi İngilizce Öğretim Görevlisi Adnan Mahmutoviç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisinin verdiği Nobel Edebiyat Ödülü ile soykırımı reddetmiş olduğunu kaydetti.
 
Mahmutoviç, kısa süre önce Handke'nin İsveç Kralı 16. Carl Gustav'ın elinden ödülü aldığını ve bunun Bosna Hersekli soykırım kurbanlarının yakınlarının kalbini yaraladığını söyledi.
 
Geçmişteki soykırımı yeniden yaşadıklarının altını çizen Mahmutoviç, "Sanki Saraybosna yeniden bombalanıyor, yeni bir etnik temizlik yapılıyor, geçmişteki olayları sanki yeniden yaşıyoruz." dedi.

Şehir Hatları tersanesi personele kapatıldı ´parti´ye açıldı!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Türkiye kınamıştı! İsveç'te Nobel protestosu

Türkiye kınamıştı! İsveç'te Nobel protestosu

Feci ölüm: Yaktığı ateşin üzerine düşüp öldü

Feci ölüm: Yaktığı ateşin üzerine düşüp öldü

Güneş sisteminde benzeri yok! Sırrı çözüldü

Güneş sisteminde benzeri yok! Sırrı çözüldü

Baraj suyu çekilince böyle görüntülendi

Baraj suyu çekilince böyle görüntülendi

'Hastanedeki soyunma odasına kamera takıldı' haberlerine ilişkin açıklama

'Hastanedeki soyunma odasına kamera takıldı' haberlerine ilişkin açıklama

Fransız polisi tarafından gözünden yaralanan Muhabir yaşadıklarını anlattı

Fransız polisi tarafından gözünden yaralanan Muhabir yaşadıklarını anlattı

10 senenin en kötü dönemine girdi! Büyümesi durdu

10 senenin en kötü dönemine girdi! Büyümesi durdu

Bolu'da ele geçirildi! Paha biçilemez değere sahip

Bolu'da ele geçirildi! Paha biçilemez değere sahip
 

POPÜLER HABERLER

Elon Musk´un yeni zırhlı aracı Cybertruck ile başı dertte

Elon Musk´un yeni zırhlı aracı Cybertruck ile başı dertte

Denemek için yaptılar, şimdi kilosunu 45 bin TL'den satıyorlar

Denemek için yaptılar, şimdi kilosunu 45 bin TL'den satıyorlar

İşte sosyal medyayı sallayan komik çözümler

İşte sosyal medyayı sallayan komik çözümler

Faydaları hayrete düşürüyor! Yorgunluğu def ediyor, kansere kalkan oluyor...

Faydaları hayrete düşürüyor! Yorgunluğu def ediyor, kansere kalkan oluyor...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA