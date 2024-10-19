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Dünya

Boşnak lider İzetbegoviç kabri başında dualarla anıldı

Bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç için vefatının 21'inci yılında başkent Saraybosna'daki Kovaçi Şehitliği'ndeki kabri başında anma töreni düzenlendi.

AA19 Ekim 2024 Cumartesi 15:18 - Güncelleme:
Boşnak lider İzetbegoviç kabri başında dualarla anıldı
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Müslüman Boşnakların hakları için mücadele eden İzetbegoviç'in vefat yıl dönümünde yapılan törene, Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç, yakınları, birçok ülkenin büyükelçileri ile çok sayıda kişi katıldı.

Anma töreni, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlarken, programa katılanlar daha sonra İzetbegoviç'in mezarına çiçek bıraktı.

İzetbegoviç'in kabri başındaki anmaya katılanlar, Bosna Hersek bayrağının yanında Filistin bayrakları da açtı.

- 19 EKİM 2003'TE VEFAT ETTİ

8 Ağustos 1925'te Bosna Hersek'in Bosanski Samac şehrinde dünyaya gelen Aliya İzetbegoviç, İkinci Dünya Savaşı süresince faşist ideoloji ardından da komünist rejim ve uygulamaları karşısında yer aldı.

"Genç Müslümanlar" isimli, kolej ve üniversite öğrencilerinden oluşan teşkilatın kurucuları arasında bulunan İzetbegoviç, halkı için verdiği mücadele sırasında 1946 ve 1983'te iki kez tutuklandı.

Bugün de ülkedeki en güçlü Boşnak partisi konumunda bulunan SDA'yı 1990'da kuran İzetbegoviç, Bosna'da 1992-1995'teki Sırplara karşı savaşta halkına liderlik etti.

Savaşı bitiren Dayton Barış Antlaşması'nı 1995'te imzalayan Boşnak lider, bu anlaşmayla halkına uluslararası arenada tanınan bir devlet bıraktı.

Sağlık sorunları nedeniyle 2000'de Devlet Başkanlığı Konseyindeki görevinden ayrılan İzetbegoviç, 19 Ekim 2003'te Saraybosna'da vefat etti.

  • Aliya İzetbegoviç
  • Saraybosna
  • Kovaçi Şehitliği

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