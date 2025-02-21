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Dünya

Boşnak lider, ülkesinin toprak bütünlüğüne desteği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Denis Becirovic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye'ye ülkesinin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

AA21 Şubat 2025 Cuma 17:05 - Güncelleme:
Boşnak lider, ülkesinin toprak bütünlüğüne desteği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti
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Becirovic, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sabri Demiri'yi başkent Saraybosna'da kabul ettiğini, Bosna Hersek'teki ve bölgedeki gelişmeleri konuştuklarını kaydetti.

Demiri'nin kendisine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını ilettiğini belirten Becirovic, "Demiri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Bosna Hersek'in bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü güçlü bir şekilde desteklediği mesajını iletti. Ayrıca, Bosna Hersek'in önümüzdeki dönemde de dost Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü desteğine güvenebileceğini vurguladı." ifadelerini kullandı.

BAKAN FİDAN İLE GÖRÜŞME

Görüşmede siyasi, ekonomik ve diğer alanlardaki ilişkilerin güçlendirilmesi konularının da ele alındığını aktaran Becirovic, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile gerçekleştirdiğim dostane görüşmeyi hatırlatarak Bosna Hersek'teki mevcut durumun ciddiyetine ve özellikle RS yönetiminin (ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin) bölgedeki barış ve güvenliği tehdit ettiğine dikkati çektim." bilgisini paylaştı.

Türkiye ile yoğun diyaloğun sürdürülmesi konusunda mutabık olduklarını vurgulayan Becirovic, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türkiye'ye ülkesine verdikleri sürekli destek için teşekkür ettiğini belirtti.

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