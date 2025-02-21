Becirovic, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sabri Demiri'yi başkent Saraybosna'da kabul ettiğini, Bosna Hersek'teki ve bölgedeki gelişmeleri konuştuklarını kaydetti.

Demiri'nin kendisine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını ilettiğini belirten Becirovic, "Demiri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Bosna Hersek'in bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü güçlü bir şekilde desteklediği mesajını iletti. Ayrıca, Bosna Hersek'in önümüzdeki dönemde de dost Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü desteğine güvenebileceğini vurguladı." ifadelerini kullandı.

Görüşmede siyasi, ekonomik ve diğer alanlardaki ilişkilerin güçlendirilmesi konularının da ele alındığını aktaran Becirovic, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile gerçekleştirdiğim dostane görüşmeyi hatırlatarak Bosna Hersek'teki mevcut durumun ciddiyetine ve özellikle RS yönetiminin (ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin) bölgedeki barış ve güvenliği tehdit ettiğine dikkati çektim." bilgisini paylaştı.

Türkiye ile yoğun diyaloğun sürdürülmesi konusunda mutabık olduklarını vurgulayan Becirovic, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türkiye'ye ülkesine verdikleri sürekli destek için teşekkür ettiğini belirtti.