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Bosnalı lider Dodik'ten ''FETÖ'' açıklaması

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik, ülkedeki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bağlantılı kişilerin iadesi konusunda Türkiye'nin bazı talepleri olduğunu, ancak bunun gündeme yeni gelen bir konu olmadığını söyledi.

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Başkent Saraybosna yakınlarındaki Jahorina Dağı'nda gerçekleştirilen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi'nin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dodik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dün yaptığı görüşmeyi de değerlendirdi.

Görüşmede Bosna Hersek'teki FETÖ bağlantılı bazı isimlerin iadesinin de ele alındığını aktaran Dodik, "Türkiye'nin bu konuda bazı talepleri var. Bu, gündeme yeni gelen bir konu değil. Ankara'daki görüşmemizde de bu konuyu ele almıştık." dedi.

Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminin sorumlularını yargı karşısına çıkararak bu meseleyi çözmek istediğini kaydeden Dodik, "Türk kurumları, Bosna Hersek'te de bazı kişi ve kurumların bağını tespit etti." ifadelerini kullandı.

FETÖ ile bağı bulunduğu tespit edilen bu kişi ve kurumların büyük çoğunluğunun Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) Entitesinde olduğunu anımsatan Dodik, "Dolayısıyla bu durum o entitenin yetkililerini ve prosedürlerini ilgilendiriyor. Bence, Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunun farkında." dedi.

Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi'ne katılmak ve bazı temaslarda bulunmak üzere Bosna Hersek'i ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ile görüşmüştü.

´Vatan Bizim, İrade Bizim´

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