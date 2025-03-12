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Dünya

Bosnalı Sırp lider Dodik'e gözaltı kararı

Bosna Hersek Savcılığı, ayrılıkçı söylemleriyle gündeme gelen ve ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Başkanı Milorad Dodik hakkında gözaltı kararı verdi.

AA12 Mart 2025 Çarşamba 12:18 - Güncelleme:
Bosnalı Sırp lider Dodik'e gözaltı kararı
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Yerel medyadaki haberlere göre, Bosna Hersek Savcılığı tarafından, "anayasal düzeni tehdit etmek" suçlamasıyla Dodik, RS Başbakanı Radovan Viskovic ve RS Ulusal Meclisi (NSRS) Başkanı Nenad Stevandic'in gözaltına alınması için talimat verildi.

Savcılığın gözaltı kararını polise ve RS İçişleri Bakanlığına ilettiği öğrenilirken, bugün NSRS'de yeni bir sözde anayasa yapılması için oturum düzenlenmesi bekleniyor.

Bosna Hersek Mahkemesi, ayrılıkçı söylemleriyle gündeme gelen Dodik hakkında "Yüksek Temsilcilik Ofisi (OHR) kararlarına saygı duymadığı" gerekçesiyle 1 yıl hapis ve 6 yıl siyasi yasak cezası vermişti.

Mahkeme kararının hemen ardından NSRS'de yapılan oylamada devlet kurumları olan Bosna Hersek Yüksek Yargı ve Savcılık Konseyi (VSTV), Bosna Hersek Savcılığı, Bosna Hersek Mahkemesi ve Bosna Hersek Araştırma ve Koruma Ajansının (SIPA) RS entitesindeki faaliyetleri yasaklanmıştı.

Ülke anayasasına aykırı olan kararları imzaladığını duyuran RS Başkanı Dodik, sözde yasaların yürürlüğe girmesinden sonra mahkemenin ve savcılığın çağrılarına cevap vermeyeceğini, RS polisi tarafından korunacağını açıklamıştı.

Ulusal medyada Dodik ve NSRS'den gelen kararlar "darbe" olarak nitelenirken, Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi söz konusu kararları iptal etmişti.

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