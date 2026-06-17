Bosna Savaşı'nda (1992-1995) yaşanan Saraybosna Kuşatması'na İtalya ve farklı ülkelerden katılan ve "hafta sonu keskin nişancıları" olarak tanımlanan kişilere yönelik Milano Cumhuriyet Başsavcılığının Kasım 2025'te başlattığı soruşturma devam ediyor.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, soruşturma çerçevesinde savcılığın talimatı doğrultusunda, İtalyan Jandarması, 4 şüpheliden 1'i olan ve geçen ayki sorgusu sırasında sorulara yanıt vermeyen 65 yaşındaki kişinin Alessandria kentindeki evinde bu sabah arama yaptı.

Arama neticesinde bazı "önemli" unsurlar bulunurken, şüphelinin üniforma içinde ve Bosna'da çekildiği düşünülen bir fotoğraf karesi ile silahlara takılan susturucu aparatı ele geçirildi.

Savcılığın, arama kararını, 65 yaşındaki şüphelinin eski partnerinin ifadesinde söz konusu fotoğrafı bir nevi "geçiş belgesi" olarak tanımlamasının ardından verdiği kaydedildi.

Bosna'nın "turist" katilleri Bu arada, şüphelinin eski partnerinin basına yansıyan ifadelerinde, "Bana geçmişte insan öldürdüğü için kabuslar gördüğünü, 1990'lardaki savaş sırasında Bosna'ya savaşmaya gittiğini anlattı. Milano'dan uçakla ayrıldığını ve yanında, hafta sonları Müslümanları vurmak için keskin nişancılık yapan bazı kişiler olduğunu söyledi." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Diğer yandan, şüphelinin avukatı Licia Sardo ise ANSA ajansına yaptığı açıklamada, "Ele geçirilen bir fotoğraf değil, bir gazete kupürü ve müvekkilimi göstermiyor. Beğenmiş, bu yüzden kesip çıkarmış, fotoğrafçısına düzelttirmiş ve çerçeveletmiş. Norveç'te bir askeri tatbikat sırasında, karda kamufle olmak için kullanılan beyaz üniformayı giyen bir Alp askerini tasvir ediyor. Gerekirse, bunu kanıtlamak için bir uzman görüşü de isteyeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Milano Savcılığının soruşturmasında, Alessandria ilinde yaşayan 65 yaşındaki şüpheli dışında şu ana kadar, Pordenone kentinde ikamet eden 80 yaşındaki eski bir kamyon şoförü, Brianza'da yaşayan 64 yaşında bir girişimci ile Toskana Bölgesi'nden bir kişinin yer aldığı belirtiliyor.

Bu arada, 29 Haziran'da Hollanda'nın Lahey kentindeki AB Adli İşbirliği Ajansı (Eurojust) merkezinde, İtalya, Belçika ve Bosna savcıları arasında bir koordinasyon toplantısı yapılacağı bildirildi.

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İTALYA'DA YILLAR SONRA SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

İtalyan gazeteci-yazar Ezio Gavazzeni, Saraybosna Kuşatması'na dair topladığı belge ve bilgiler eşliğinde Şubat 2025'te Milano Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunmuştu.

Gavazzeni'nin şikayetini inceleyen başsavcılık da Bosna Savaşı sırasında İtalya'dan hafta sonu turlarıyla Saraybosna'ya giderek Sırp keskin nişancılara yüksek meblağlarda para verip "eğlence" maksadıyla onlarla Bosnalı sivillere ateş açan kişilere yönelik Kasım 2025'te soruşturma başlatmıştı.

SARAYBOSNA KUŞATMASINDA "İNSAN AVLAYAN" KESKİN NİŞANCILAR

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaş sırasında başkent Saraybosna'da Sırp keskin nişancıların sivilleri hedef aldığına dair 2021 yılında bazı yeni görüntüler ortaya çıkmıştı. Söz konusu görüntüler, Bosnalılara geçmişin acılı günlerini hatırlatmıştı.

Saraybosna, 6 Nisan 1992'de saldırıya uğramıştı. Sırp birlikleri tarafından kuşatılan ve her gün bombalanan kentte 3,5 yıllık kuşatma boyunca 1601'i çocuk olmak üzere 11 bin 541 sivil hayatını kaybetmiş, kentteki tarihi ve kültürel eserler ve altyapı büyük zarar görmüştü.