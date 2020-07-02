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Dünya

Botsvana Devlet Başkanı Masisi, Kovid-19 şüphesiyle karantinaya girdi

Botsvana Devlet Başkanı Mokgweetsi Masisi, Başkanlık ofisindeki bir çalışanda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlanması üzerine kendini karantinaya aldı.

AA02 Temmuz 2020 Perşembe 21:11 - Güncelleme: 02 Temmuz 2020 Perşembe 21:11
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Botsvana İletişim Daimi Sekreteri Andrew Sesinyi, yaptığı açıklamada, "Başkanlık ofisinde, dün sayın Başkan'ın yakın çalışma arkadaşlarından birinde Kovid-19’a rastlanması sonucu Devlet Başkanı Mokgweetsi Masisi 14 gün karantinaya girdi." ifadesini kullandı.

Sesinyi, başkanlıktaki tüm çalışanların da karantinaya gireceklerini işaret ederek hastanın temas kurduğu herkesin de takip altına alındığını kaydetti.

Yaklaşık 2,2 milyon nüfusa sahip Botsvana'da şimdiye kadar Kovid-19 227 vakası görülürken, 1 kişi hayatını kaybetti

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