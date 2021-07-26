Botsvana, Ensar'ul Sunna terör örgütüyle mücadeleye katkı için Mozambik'e asker gönderecek

AA 26 Temmuz 2021 Pazartesi 10:14 - Güncelleme: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 10:15

Botsvana Devlet Başkanlığı Ofisince Twitter'dan yapılan açıklamada, terörle mücadelede Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) bünyesinde Mozambik'e destek verileceği belirtildi.



Açıklamada, Mozambik'in kuzeyinde terörle mücadele ve şiddet olaylarına karşı Mozambik'e asker gönderileceği ifade edildi.



Botsvana güçlerinin, iki ülke arasındaki iş birliğinin neticesi olarak Mozambik'e destek verdiği vurgulanırken açıklamada bölgeye kaç asker gönderileceğiyle ilgili bilgi paylaşılmadı.

Ruanda, 7 Temmuz'da, Ensar'ul Sunna örgütünün saldırılarını yoğunlaştırdığı Mozambik'in kuzeyindeki Cabo Delgado vilayetine, 1000 kişilik polis ve asker gücü konuşlandırmaya başladığını duyurmuştu.

- BÖLGEDE ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te, Ensar'ul Sunna'ya yönelik askeri operasyonlar sürüyor.

Ensar'ul Sunna örgütünün sivillere yönelik saldırıları nedeniyle göç edenlerin sayısı son 4 yılda 800 bine yaklaştı.

Ülkede, doğal gaz ve değerli maden kaynaklarının bulunduğu Tanzanya sınırındaki Cabo Delgado'da, örgütün 4 yıl önce başlayan saldırılarında bugüne kadar 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Yerel halk, saldırıları gerçekleştiren silahlı grubu "Eş-Şebab" olarak adlandırıyor.

