İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ağustos 2025 Salı / 3 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,0324
  • EURO
    47,8019
  • ALTIN
    4472.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Botsvana'da ilaç kıtlığı! Ameliyatlar askıya alındı
Dünya

Botsvana'da ilaç kıtlığı! Ameliyatlar askıya alındı

Afrika ülkesi Botsvana'da, ilaç ve tıbbi malzeme kıtlığı nedeniyle ulusal acil durum ilan edildi. Ayrıca, Sağlık Bakanlığının borcu nedeniyle pansuman malzemeleri dahil temel tıbbi ürünlerinin temin edilemediği kaydedilerek, kamu hastanelerinde ameliyatların askıya alındığı belirtildi.

AA26 Ağustos 2025 Salı 22:04 - Güncelleme:
Botsvana'da ilaç kıtlığı! Ameliyatlar askıya alındı
ABONE OL

Botsvana Devlet Başkanı Duma Boko, devlet televizyonu BTV'de yayımlanan ulusa sesleniş konuşmasında, yaşanan mali kriz ve lojistik sorunları nedeniyle ilaç ve tıbbi malzeme tedarik zincirinde çöküş yaşandığını belirtti.

Boko, bu durumun ülkenin hem sağlık sistemini hem de ulusal güvenliğini tehdit ettiğini vurgulayarak, söz konusu krizle müdahale etmek üzere ulusal acil durum ilan ettiğini açıkladı.

Hükümetin acil ilaç tedariki için 250 milyon pula (yaklaşık 19 milyon dolar) fon ayırdığını kaydeden Boko, ayrıca ilaç ve malzeme dağıtımı için ordunun lojistik birimlerinin görevlendirildiğini belirtti.

Boko, ulusal ilaç tedarik kurumu CMS'yi lojistik sorunlarından ve fiyat artışlarından sorumlu tutarak, "Fiyatlar yer yer 5 ila 10 kat yükseliyor. Böyle bir senaryo mevcut ekonomik koşullarda sürdürülemez." dedi.

AMELİYATLAR ASKIYA ALINDI

Botsvana Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede hipertansiyon, diyabet, kanser, tüberküloz, astım ve üreme sağlığı gibi alanlarda kullanılan temel ilaçların stoklarının tükendiği ifade edildi.

Açıklamada, bakanlığın ilaç tedarikçilerine 1 milyar pula (yaklaşık 75 milyon dolar) borçlu olması nedeniyle pansuman malzemeleri dahil temel tıbbi ürünlerinin temin edilemediği kaydedilerek, bu nedenle kamu hastanelerinde ameliyatların askıya alındığı belirtildi.

ELMAS KRİZİ

Yaklaşık 2,7 milyon nüfusa sahip Botsvana'nın ekonomisi büyük oranda elmas üretimine dayanıyor.

Botsvana ekonomisi, son yıllarda küresel elmas pazarında yaşanan daralma nedeniyle ciddi bir bunalım yaşıyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre, ülke ekonomisinin 2025'te yüzde 0,4 küçülmesi öngörülüyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Suçüstü yakalandı: Cüzdan hırsızlığı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.