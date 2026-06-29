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Dünya

Boykot dalgası siyonistleri köşeye sıkıştırdı... İsrail'den ''Yaptırımlara son verin'' çağrısı

Gazze'de uyguladığı soykırım sonrası tüm dünyada katil İsrail'e yönelik boykot dalgası her geçen gün büyümeye devam ediyor. Yaptırımlar sonrası köşeye sıkışan Katil İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ülkesine yönelik boykot ve yaptırım çağrılarına son verilmesini söyledi.

HABER MERKEZİ29 Haziran 2026 Pazartesi 20:51 - Güncelleme:
Boykot dalgası siyonistleri köşeye sıkıştırdı... İsrail'den ''Yaptırımlara son verin'' çağrısı
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7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye havadan ve karadan saldıran işgalci İsrail hükümetine yönelik tüm dünyadan boykot ve yaptırım çağrıları artmaya devam ediyor. Tarihinde ilk kez böylesine büyük bir boykot ile karşı karşıya kalan soykırımcılar, Avrupa ülkelerinin de desteğinden geri kalarak köşeye sıkıştılar.

Katil İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Romanya'ya düzenlediği resmi ziyarette Gazze saldırıları sonrası Avrupa'da güçlenen boykot dalgasına karşı sert bir tutum sergiledi. Romanyalı mevkidaşı Nicuşor Dan ile ortak basın açıklaması yapan Herzog, yaptırım çağrılarını reddederek diyalog vurgusu yaptı. Herzog'un açıklamaları, İsrail'in artan uluslararası baskıya verdiği en net yanıtlardan biri olarak öne çıktı.

KATİLDEN AVRUPA'YA "ROTANIZI TERSİNE ÇEVİRİN" ÇAĞRISI

İsrail Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Romanya'ya resmi ziyaret düzenleyen Cumhurbaşkanı Herzog, Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan ile ortak basın açıklaması yaptı.

Herzog, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarının ardından giderek artan boykot ve yaptırım çağrılarına ilişkin, "Avrupa'da İsrail'e boykot ve yaptırım çağrısında bulunanlara, rotanızı tersine çevirmeniz için çağrıda bulunuyorum. Tehditler barışı ilerletmeyecektir. Diyalog ilerletecektir. İsrail ile konuşun, İsrail ile etkileşime girin ve barışa doğru birlikte ilerleyelim." dedi.

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