Böyle duyurdular: Türkiye bölgedeki en güçlü aktör oldu

Dünya basını, Suriye'de Esed rejiminin çöküşünün Türkiye için birtakım kazanımlar sağlayacağına dikkat çekti.

İngiliz Financial Times gazetesinde yayımlanan makalede, "Başkan Erdoğan, 13 yıldır kapısının önünde süren Suriye iç savaşının sonucu olarak yıllardır süren istikrarsızlık ve izolasyonla boğuştuktan sonra, Esad rejiminin devrilmesinden en büyük kazanç sağlayanlardan biri olabilir. Erdoğan, Ortadoğu'yu kasıp kavuran Arap ayaklanmaları dalgasının arkasında ağırlığını koydu. Birçok analist, Erdoğan'ın Esed'in devrilmesinin ardından ülkedeki en etkili yabancı aktör olarak yeni kazandığı konumdan siyasi ve ekonomik olarak kazanç sağlayacağına ikna olmuş durumda" ifadelerini yer verdi.

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ABD merkezli Politico, "Esad'ın düşüşü - kazananlar ve kaybedenler" başlıklı haberinde, kazananlar grubuna Türkiye'yi ekledi. Haberde, Türk işletmelerinin kazanç sağlayacağı dile getirildi.

The Guardian ise "Şam'ın düşüşü Rusya'yı devre dışı bıraktı ve Türkiye'yi öne çıkardı" analizini yayımlarken, İsrail The Jerusalem Post da, "Suriye'de ilk kazanan şu anda bölgede üstünlük kurmuş olan Türkiye'dir" değerlendirmesinde bulundu.

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