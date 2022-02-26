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Dünya

Böyle duyurdular: Yerin altında, yanan binaların ve Rus tanklarının yanında dünyaya geldi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında hamile kadınlar bebeklerini sığınaklarda dünyaya getirdi. Bu arada, Ukrayna Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabında, Kiev'deki sığınaklarda dünyaya gelen ilk bebeğin fotoğrafı paylaşıldı. Paylaşımda, 'Kiev'deki sığınaklardan birinde (bildiğimize göre) ilk bebek dünyaya geldi. Yerin altında, yanan binaların ve Rus tanklarının yanında.' ifadeleri kullanıldı.

AA26 Şubat 2022 Cumartesi 12:16 - Güncelleme: 26 Şubat 2022 Cumartesi 12:24
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Kyiv Independent'ın haberine göre, Kiev'de halk, Rusya'nın saldırılarından korunmak için sığınaklara koştu.

Kiev'de sığınak olarak kullanılan bir metro istasyonuna gelen 23 yaşındaki hamile kadının gece saatlerinde sancıları başladı.

Kadın, etraftakilerin de yardımıyla sığınakta doğum yaptı.

Doğumun ardından hastaneye kaldırılan anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada, Ukrayna Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabında, Kiev'deki sığınaklarda dünyaya gelen ilk bebeğin fotoğrafı paylaşıldı.

Paylaşımda, "Kiev'deki sığınaklardan birinde (bildiğimize göre) ilk bebek dünyaya geldi. Yerin altında, yanan binaların ve Rus tanklarının yanında." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu doğum, uluslararası kamuoyunda gündem oldu.

Diğer yandan, Herson kenti Belediye Başkanı Ihor Kolyhaiev de kentteki sığınaklarda iki bebeğin gece dünyaya gözlerini açtığını açıkladı.

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