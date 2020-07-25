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Dünya

Böyle 'kurban' dolandırıcılığı görülmedi! Hayvanı resmen giydirmişler

Pakistan'da kurbanlık alan bir adam, hayvanın yünlerinin tutkalla yapıştırıldığını fark edince neye uğradığını şaşırdı

star.com.tr25 Temmuz 2020 Cumartesi 16:52 - Güncelleme: 25 Temmuz 2020 Cumartesi 16:52
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Tüm İslam aleminin heyecanla beklediği Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Kurban kesmek isteyenlerle hayvan yetiştiricilerin el sıkıştığı bu günlerde, birileri 'kurban'ın da sahtesini satmanın peşinde.

Sosyal medyada paylaşılan ve Pakistan'da çekildiği belirtilen bir görüntü, bu sahtekarlıklardan birinin akıl almaz örneğini gözler önüne seriyor.

İddiaya göre Pencap'ta yaşayan bir adam, kurbanlık için aldığı koyunun yünlerinin yapıştırıcı ile yapıştırıldığını fark etti.

Koyunu inceleyince yünlerin sahte olduğunu fark eden adam, neye uğradığını şaşırdı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntü, kısa sürede on binlerce kişi tarafından izlendi. Sosyal medya kullanıcılarından bazıları sahtekarlığı alkışlarken, bazıları da kurban kesmek isteyen adamın düştüğü duruma üzüldü.

star.com.tr

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