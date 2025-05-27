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Dünya

Böyle vicdansızlık görülmedi! İsraillilerden Gazze sınırında mangal partisi

Soykırımcı İsrail ordusunun yoğun saldırılarının sürdüğü ve insani yardım girişine izin verilmeyen Gazze'de bebekler ve çocuklar açlıktan yaşamını yitirirken, sınırda bir grup İsraillinin mangal partisi yapması tepki topladı.

AA27 Mayıs 2025 Salı 16:49 - Güncelleme:
Böyle vicdansızlık görülmedi! İsraillilerden Gazze sınırında mangal partisi
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Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir grup İsraillinin, Birleşmiş Milletlere (BM) göre şimdiye kadar görülmüş en büyük açlık krizlerinden birinin yaşandığı Gazze Şeridi yakınlarında mangal yapıp eğlendiği görüldü.

Söz konusu grubun, İsrail ordusunun saldırılarıyla enkaza dönen Gazze'deki yerleşimlerden sadece dakikalar uzaklıkta, tel örgülerle çevrili bir alanda müzik eşliğinde mangal yaptığı anlar görüntülere yansıdı.

Sosyal medyada tepki çeken görüntünün iki gün önce dolaşıma girdiği belirtiliyor.

GIDA KITLIĞI İLE KARŞI KARŞIYALAR

BM, İsrail saldırıları altında bulunan Gazze'deki 2,1 milyonluk nüfusun tamamının önemli ve uzun süredir devam eden bir gıda kıtlığıyla karşı karşıya olduğunu vurguluyor.

Gazze'deki Filistin hükümeti 24 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in uyguladığı sistematik aç bırakma politikası nedeniyle 80 günde aralarında bebek, çocuk ve yaşlıların bulunduğu 326 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

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