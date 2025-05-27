Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir grup İsraillinin, Birleşmiş Milletlere (BM) göre şimdiye kadar görülmüş en büyük açlık krizlerinden birinin yaşandığı Gazze Şeridi yakınlarında mangal yapıp eğlendiği görüldü.

Söz konusu grubun, İsrail ordusunun saldırılarıyla enkaza dönen Gazze'deki yerleşimlerden sadece dakikalar uzaklıkta, tel örgülerle çevrili bir alanda müzik eşliğinde mangal yaptığı anlar görüntülere yansıdı.



Sosyal medyada tepki çeken görüntünün iki gün önce dolaşıma girdiği belirtiliyor.

BM, İsrail saldırıları altında bulunan Gazze'deki 2,1 milyonluk nüfusun tamamının önemli ve uzun süredir devam eden bir gıda kıtlığıyla karşı karşıya olduğunu vurguluyor.

Gazze'deki Filistin hükümeti 24 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in uyguladığı sistematik aç bırakma politikası nedeniyle 80 günde aralarında bebek, çocuk ve yaşlıların bulunduğu 326 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.