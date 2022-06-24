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Dünya

Böylesi görülmedi! Yunan devlet televizyonunda 'hırsızlık' dersi

Yunanistan devlet televizyonu akıllara ziyan bir habere imza attı. Devlete ait kanalda otomobilden nasıl benzin çalınacağı detaylı şekilde anlatıldı. Söz konusu video sosyal medyada izlenme rekoru kırdı.

24 Haziran 2022 Cuma 12:54 - Güncelleme:
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Yunanistan devlet televizyonu ERT, akılalmaz bir habere imza attı. Ülkede akaryakıt fiyatları yükselirken ERT'nin Syndeseis isimli sabah haber programının bir bölümü, başkasının aracından benzin çalma yöntemlerine ayrıldı. Haberde işlem uygulamalı olarak gösterildi.

Kanalın muhabiri Costas Stamou, "Çok karmaşık bir şey değil, özel bir boruya da ihtiyacınız yok, balkon hortumu bile işinizi görecektir" dedi. Ardından bir araba tamircisi, otomobilin içindeki benzini çalmak için yakıt deposunun nereden delinmesi gerektiğine dair bilgi verdi.

Twitter'da bir kullanıcı, "Beyler, aklınızı mı kaçırdınız? İnsanlara benzin çalmakla ilgili ipuçları mı veriyorsunuz" derken, bir diğeri, "Benzini kolayca çalmanın iki yolunu anlatan eğitimden sonra, ERT şimdi kilitlerin nasıl açılacağı ve cüzdanların nasıl çarpılacağı konusunda yeni eğitimler hazırlıyor" diye dalga geçti.

Perşembe gününe kadar ERT yayınıyla ilgili Yunan hiciv sitesi Luben'in mikslediği video 170 binden fazla kez izlendi. Orjinal kesiti de Twitter'da 32 bin 500 izleme aldı.

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