Boz ayılar beyazlıyor

Bilim insanlarına göre boz ayıların kutup ayılarına benzediği bu durumun nedeni melezlenme. Kuril Adaları’nın güneyinde kalan Kunaşir adasındaki ayıların bazılarının kutup ayılarından ayırt edebilmek zor bir hale geldi. Bölgede yarısı koruma alanında olmak üzere 160 ayı bulunuyor ve bunların yüzde 10’u kurşuni veya beyaz renkte. Rusya’nın rezerv yönetimi ve araştırmaları analitik destek merkezi Roszapovedcenter’ın Müdür Yardımcısı Artur Murzahanov, “Beyaz ve açık renkli hayvanlar olabilir, bu tüm hayvan gruplarında normal bir durum. Koruyucu renkler olmadan kolay hedef haline gelebiliyorlar. Ancak Kuril ayıları bunun dışında kalıyor. Ayıların yüzde 10’u kurşuni renkte ve özgürce yaşıyorlar. Ayıların insanlardan başka düşmanı yok, bu nedenle renklerinin bu hale gelmesine yol açan mutasyon, ayı topluluğu içinde kalmaya devam ediyor” dedi.