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Dünya

BP'den Rusya'ya yönelik yeni karar! Elden çıkaracaklar

BP, Rus petrol şirketi Rosneft'teki yüzde 19,75'lik hissesini elden çıkaracağını duyurdu.

AA27 Şubat 2022 Pazar 21:23 - Güncelleme: 28 Şubat 2022 Pazartesi 02:05
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Şirketten yapılan açıklamada, bp Üst Yöneticisi (CEO) Bernard Looney ve eski bp Grup Başkanı Bob Dudley'nin Rosneft yönetim kurulundaki görevlerinden istifa ettikleri belirtildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından Rosneft ile olan pozisyonunu yeniden değerlendirmeye aldığını açıklayan bp, Rus petrol şirketi Rosneft'te 2013'ten beri sahip olduğu yüzde 19,75'lik hissesini elden çıkaracağını bildirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Looney, Ukrayna'da ortaya çıkan durumdan üzüntü duyduğunu belirterek, "Yönetim kurulu olarak hem doğru bir karar aldığımıza hem de kararın bp'nin uzun vadeli çıkarlarına uygun olduğuna inanıyorum." ifadesini kullandı.

bp Başkanı Helge Lund ise Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının bölge genelinde trajik sonuçlar doğuran bir saldırganlık eylemi olduğuna işaret ederek, "bp 30 yılı aşkın bir süredir Rusya'da Rus meslektaşlarla birlikte çalışıyor. Ancak bu askeri harekat, köklü bir değişimi temsil etmektedir. Rosneft Holdingi artık bp'nin iş ve stratejisiyle uyumlu değil." değerlendirmesinde bulundu.

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