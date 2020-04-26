DHA 26 Nisan 2020 Pazar 10:42 - Güncelleme: 26 Nisan 2020 Pazar 10:44

ABD’de uzun zamandır devam eden ve ünlülerin de katıldığı komedi programı ‘Saturday Night Live’, Brad Pitt'i ağırladı. Brad Pitt, Dr. Anthony Fauci’yi canlandırarak, ABD Başkanı Donald Trump’un bugüne kadar koronavirüsle ile ilgili yaptığı açıklamalarla dalga geçti.

Pitt programda “Virüsle ilgili birçok yanlış bilgi ortalıkta dolanıyor ve bu akşam sizlere Başkan’ın virüsle ilgili ne demek istediğini açıklamaya çalışacağım” dedi. Başkan Trump’ın koronavirüs aşısının bulunmasıyla ilgili “göreceli olarak yakında” sözünü yorumlayan Brad Pitt, “İlginç bir ifade, dünyanın bütün geçmişi de göreceli bir süre, o zaman tabi ki aşı da hızlı bir biçimde bulunacak” dedi.

BAŞKAN TRUMP: "VİRÜS BİR GÜN MUCİZEVİ ŞEKİLDE KAYBOLACAK"

Başkan Trump’un koronavirüsle ilgili “bir gün içinde mucizevi şekilde kaybolacak” sözlerine ise Brad Pitt “Mucizeler harikadır ama yine de mucizeler plan A olmamalıdır” dedi. Başkan Trump’un “Testler çok güzel” sözüne ise Pitt, “Güzeldir tabi eğer güzellik anlayışınız bir çubuğun beyninize sokulması ise” ifadelerini kullandı.

PİTT: "ASLINDA NE OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Dr. Anthony Fauci canlandırmasında Brad Pitt, Başkan Trump’un “koronavirüsün ne olduğunu bilmiyoruz” sözlerine ise “Aslında ne olduğunu biliyoruz” dedi. Brad Pitt programın sonunda peruğunu ve gözlülüğünü çıkartarak “Gerçek Dr. Fauci’ye, sakinliğiniz ve açık sözlülüğünüz için teşekkür ediyorum” dedi.