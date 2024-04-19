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Dünya

BrahMos seyir füzelerini teslim ettiler

Hindistan, iki taraf arasında 2022'de imzalanan anlaşma çerçevesinde BrahMos süpersonik seyir füzelerini Filipinler'e teslim etti.

AA19 Nisan 2024 Cuma 17:41 - Güncelleme:
BrahMos seyir füzelerini teslim ettiler
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Asian News International'ın (ANI) askeri kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Hindistan Hava Kuvvetlerinin "C-17" tipi askeri kargo uçaklarıyla taşıdığı BrahMos füzeleri Filipinler'e ulaştı.

Hindistan, iki ülke arasında 2022'de varılan 375 milyon dolarlık anlaşma gereği BrahMos süpersonik seyir füzelerinin kıyıda konuşlanmış gemi savar varyantını ve 3 füze bataryasını Filipinler'e teslim etti.

Ayrıca anlaşma kapsamında füzelerin bakımını yapacak kişilere teknik eğitim verilecek ve entegre lojistik destek de sağlanacak.

- BRAHMOS FÜZESİ

BrahMos füzesi, Hindistan ile Rusya arasında bir ortak girişim olan "BrahMos Aerospace" tarafından geliştiriliyor.

Hindistan ordusu tarafından uzun süredir kullanılan füzeler, denizaltı, gemi ve uçaklardan veya karadan fırlatılabiliyor.

Adını Hindistan'ın Brahmaputra Nehri'yle Rusya'nın Moskova Nehri'nden alan BrahMos füzesinin hızı ses hızının 2,8 katını buluyor.

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