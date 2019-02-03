Brexit anlaşmazlıkları isyana dönüşürse kraliçe tahliye edilecek

İngiliz The Sunday Times gazetesi, Brexit anlaşmazlıkları sonucunda çıkabilecek ayaklanmalara karşı Biritanya Kraliyet ailesinin Londra'dan tahliyesi için planların planların hazır olduğunu iddia etti.

''Brexit anlaşmaşmazlığının ardından Kraliçeyi tahliye planı'' başlıklı yazıda, Soğuk Savaş sırasında Londra'ya düzenlenecek bir Rus nükleer saldırısına karşı hazırlanan planların, yeniden masada olduğu belirtildi. İngiltere'nin AB'den çıkmasına yönelik anlaşmazlıklarla, planların son haftalarda düzenlendiği de ileri sürüldü.

İddiaya göre Whitehall Sarayı'ndaki planlar, Britanya kraliyet ailesini kurtarmak için 'acil durum önerileri' içeriyor.

Soğuk Savaş döneminde yapılan planların ilk haline göre, Kraliçe ve Edinburgh Dükü Londra'dan tahliye edilerek kimsenin bilmediği bir yere taşınacak.