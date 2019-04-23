Brexit karşıtı yeni parti AP seçimleri için kampanyaya başladı

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti ile ana muhalefetteki İşçi Partisinden istifa eden milletvekillerince kurulan Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma (Brexit) karşıtı Change UK Partisi, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için kampanyaya başladı.

"Değişim (Change)" ve Birleşik Krallık (UK) kelimelerini adında bir araya getiren partinin lideri Heidi Allen, seçim kampanyasının başlatılması dolaysıyla Bristol kentinde yaptığı konuşmada, "ülkeyi hayal kırıklığına uğrattıkları için partilerini terk ettiklerini" söyledi.

AP seçimlerini "mümkün olan en net mesajı göndermek açısından bir şans" olarak gören Allen, Brexit konusunda yeniden bir halk oylaması ve AB'de kalma yönünde kampanya yapma hakkı istediklerini belirtti.

Bu talebi dile getirmekten korkmadıklarını vurgulayan Allen, "Bu (parti) bir asiler ittifakı değil AB'de kalma ittifakının evi." dedi.

"ÖNÜMÜZDE 2 YOL VAR"

Partinin kurucularından Chuka Umunna da Evening Standard gazetesindeki yazısında, AP seçimlerinin İngiliz halkı için "tarihi bir dönüm noktası" olduğunu belirtti.

Umunna, "Önümüzde iki yol var. Bunlardan biri köprüyü kaldırıp dostlarımızdan, ortaklarımızdan uzaklaşmamız ve bölünme siyasetine daha da batmamız, diğeri ise bu hoşnutsuzluğa son vermemiz, açıklık ve çeşitliliği kucaklamamız." ifadelerini kullandı.

Brexit yanlısı eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın kız kardeşi Rachel Johnson da AB taraftarı Change UK adayları arasında yer alıyor.

İNGİLTERE AB'DEN ÇIKAMADIĞI İÇİN AP SEÇİMLERİNE KATILIYOR

İngiltere, Brexit anlaşmasının parlamentoda kabul edilmemesi nedeniyle AB'den çıkamadığı için 23 Mayıs'ta yapılacak AP seçimlerine katılacak.

29 Mart olarak belirlenen Brexit tarihi, önce 12 Nisan'a daha sonra da 31 Ekim'e ertelenmişti.

Change UK Partisi, iktidardaki Muhafazakar Parti ile ana muhalefetteki İşçi Partisinden istifa eden milletvekillerince şubat ayında kurulmuştu.