Brexit oylaması İngiliz medyasında: May tarihi oylamada 230 farkla mağlup oldu

İngiltere'nin Avrupa Birliği’nden (AB) çıkış (Brexit) anlaşmasının parlamento tarafından dün reddedilmesi, ülke medyasında geniş yer aldı.

İngiliz yayın kurumu BBC, anlaşmanın reddedilmesini "hükümetin ezici mağlubiyeti" olarak değerlendirdi ve Başbakan May'in istifa etmesi gerektiğini vurguladı. BBC, "Normalde, hükümetin bu kadar önemli bir düzenlemesinin reddedilmesinin ardından Başbakanın istifa kararı gelirdi." ifadesine yer verdi.

The Times gazetesi ise İngiltere Başbakanı Theresa May’in bu zamana kadarki başbakanlar içerisinde en büyük mağlubiyeti aldığını belirterek, May’in oylama öncesinde vekillere “ayrılık yerine birlikte hareket etmeleri” konusundaki tavsiyesinin de işe yaramadığını aktardı.

The Guardian gazetesi de “May tarihi oylamada 230 farkla mağlup oldu” başlığı ile okuyucularına gelişmeleri duyurdu. Gazete, Başbakan May'in güvensizlik oylamasını kaybetmesi halinde genel seçimin gündeme gelebileceğini vurguladı.

The Daily Telegraph gazetesi ise manşetinde “Tam bir aşağılanma.” ifadesini kullandı. Gazetenin haberinde "May 2017 seçimlerini yanlış okudu. AB’yi yanlış okudu, kabineyi yanlış okudu. Açıkça dramatik bir şekilde parlamentoyu yanlış okudu.” değerlendirmesi yer aldı.

Metro gazetesi manşetinde “Bu zamana kadarki en kötü yenilgi”, Daily Mail ise Başbakan May hakkında “kendi hayatı için savaşıyor” ifadelerini kullandı.

BREXİT OYLAMASI AVRUPA BASININDA

Avrupa gazeteleri, dün yapılan Brexit oylamasına manşet ve sayfalarında geniş yer verdi. Sonucun ne anlama geldiği değerlendirilen haberlerde, olası senaryolar da sıralandı.

Almanya'da yayımlanan Bild gazetesi, "İngilizler Avrupa'yı Brexit kaosuna attı" başlıklı haberinde, İngiltere Başbakanı May'in tarihi bir yenilgi aldığı belirtti.

May'in parlamentodaki oylamada "kesin bir şekilde" başarısız olduğuna vurgu yapılan haberde, "Sonuç 202 evet, 432 hayır oyu. Sayılara göre İngiliz demokrasi tarihinin en büyük başarısızlığı" değerlendirmesinde bulunuldu. Haberde, 29 Mart'taki Brexit tarihinin de sallantıda olduğu yorumu yapılarak, Londra'nın AB'den bu tarihin ertelemesini isteyebileceği kaydedildi.

Süddeutsche Zeitung gazetesi de "Bir İngiliz hükümetinin yaşadığı en açık yenilgi" başlığını attığı haberde, parlamentonun Başbakan May'e yaşattığı ağır yenilginin kaotik bir Brexit süreci riskini artırdığı belirtilerek, AB'nin karardan hayal kırıklığı yaşadığı değerlendirmesinde bulunuldu.

Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi de "Westminster yenilgisi" başlığını tercih ederek, İngiliz hükümetinin modern dönemde bu şekilde hiç yenilmediği yorumu yapıldı.

"Demokrasinin vahim durumu" başlığını kullanan Tagesspiegel gazetesinin haber-yorumda da İngiltere'nin AB'den ayrılıp ayrılmayacağı ve nasıl ayrılacağının hala belli olmadığı ifade edildi.

- Fransa

Fransa'da yayımlanan Le Figaro gazetesi, "Brexit: Theresa May'ın planı reddedildi" başlığıyla verdiği haberde, "Başbakan için en kötü aşağılama" ifadeleri kullanıldı. Brexit'in geleceğinin May ile ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'in elinde olduğu belirtilen haberde, May'in yönünü Brüksel'e çevireceğine işaret edildi.

"Anlaşmanın reddedilmesinden sonra, May hükümetinin ve Brexit'in geleceği her zamankinden daha belirsiz" başlığını kullanan Le Monde gazetesi, oylamanın May için "acı veren bir yenilgi" olduğunu yazdı. May'in bundan sonraki siyasi geleceğinin belirsiz olduğuna vurgu yapılan haberde, İngiltere'de siyasette ve Brexit ile her durumda artık her şeyin mümkün olduğu kaydedildi.

Le Parisien gazetesi ise "Brexit: Theresa May için acı bir yenilgi" başlıklı haberinde, oylamadan önce anlaşmanın reddedileceğini öngören İngiliz basınının yanılmadığını belirtti.

- İspanya

İspanya'da yayımlanan El Pais, "May'ın ezici mağlubiyeti, Brexit krizini keskinleştiriyor" manşetini kullanarak, İşçi Partisi liderinin sunduğu güvensizlik önerisinin bugün oylanacağını ve İngiliz hükümetinin gelecek pazartesi alternatif bir proje sunacağını yazdı.

Gazetenin analiz bölümünde de "İngiltere Başbakanı Theresa May'in parlamentoda son yüzyılın en büyük felaketini yaşadığı ancak gerek İngilizler gerekse Avrupalılar için tarihi günlerin yaşanacağı yeni yenilgilerin gelebileceği" vurgulandı. Analizde "Belirsizlik, acı ve kin duygularını besleyen üç kötü ruh, Brexit sorunu çözülmedikçe her geçen gün büyüyecek." yorumunda bulunuldu.

El Mundo gazetesi, "May'i küçük düşüren bir yenilgi Brexit'i belirsizlikte bırakıyor" ifadesini manşetine çıkardı. Gazete, İngiltere parlamentosunun Brexit anlaşmasına "hayır" demesi sonrasında, oylamayı 4 ay daha ertelemek, İngiltere'de erken seçim, üç gün içinde May'in bir B planı sunması, Brexit için İngiltere'de ikinci referandum gibi ihtimallerin ortaya çıktığını hatırlattı.

La Lavanguardia gazetesi de "Ezici bir çoğunluk May'in Brexit'ini gömüyor" ifadesini manşetinden verdi. Editör yazısında, İngiltere parlamentosundaki oylamanın sonucu "Hiç kimseyi şaşırtmayan acil bir durum" olarak tanımlanarak, AB'nin Londra'dan açıklama beklerken diğer yandan daha kötüye hazırlandığı vurgulandı.

- İtalya

La Repubblica gazetesi, "Brexit, May uçurumun kenarında" ifadesini manşetine çıkartarak, "İngiltere parlamentosunun Brexit'e hayır demesinin ardından öyle görülüyor ki başlangıç noktasına geri dönüldü. Bir çok hipotez ortalıkta dolaşıyor ama hiçbir kesinlik yok. Artık her şey olabilir." yorumunda bulundu. Gazetede yapılan analizlerde, Brexit ve göç gibi sorunlarla AB'nin adım adım uçurumun eşiğine sürüklendiği ve milliyetçilere rehin düşmek üzere olduğu savunuldu.

Corriere della Sera da "Brexit anlaşması reddedildi. Şimdi ne olacak?" sorusunu sorarak, ilk aşamada May'in yeni bir anlaşma taslağı sunacağı ancak hangi maddeleri değiştireceğinin belirsiz olduğunu yazdı. Gazete, İngiltere ve AB'yi tüm senaryoların olabileceği bir belirsizliğin beklediğinin altını çizdi.

- Avusturya

Avusturya Devlet Televizyonu ORF, İngiliz parlamentosunda yapılan oylamaya ilişkin gelişmeleri canlı bir şekilde aktarırken, oylama sonucunu "May için büyük yenilgi" ifadeleriyle izleyicilerine duyurdu.

İngiltere'nin yakın siyasi tarihinde herhangi bir hükümetin bu ölçüde bir hezimet yaşamadığı anımsatılan haberde, İşçi Partisi lideri Corbin'in önerisi doğrultusunda May'e yönelik güven oylaması yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

Avusturya'nın sağ, liberal görüşlü gazetesi Kurier ise May'in parlamentoda yaşadığı hezimetin ardından "ülkede gerginlik ve belirsizliğin hakim" olduğunu belirtti.

AB'nin kurulduğu günden itibaren karşılaştığı en büyük sorun olarak gösterilen Brexit sürecinin planlara göre martta başlamasının öngörüldüğünü hatırlatan gazete, "Brexit sürecinin kaosa dönüşmeden nasıl ilerleyeceğine ilişkin kimsenin bir fikri yok." yorumunda bulundu.

Die Presse gazetesi ise anlaşmanın parlamento tarafından reddedilmesinin May'i çok zor bir duruma düşürdüğüne işaret ederek, muhalefet başta olmak üzere, parti içi birçok kişinin de "May'e başkaldırdığını" vurguladı.

- Hollanda

Kamu yayın kuruluşu NOS, internet sitesinde "İngiliz Parlamentosu Brexit anlaşmasını reddetti, May için tarihi bir yenilgi" başlığını kullandığı haberinde, sonucun İngiltere Başbakanı May için hezimete uğradığı anlamına geldiğini belirtti.

"May için tarihi yenilgi, fakat henüz yerinde duruyor" başlığını atan NRC gazetesi de May'in anlaşmasının beklenilenden daha fazla bir oyla reddedildiğini fakat görevini bırakmasının henüz belli olmadığını yazdı.

İngiltere'nin AB'den ayrılmasına 73 gün kala, May'in Brexit anlaşmasının ezici bir çoğunlukla reddedildiğini kaydeden gazete, Başbakanın yeni bir plan bulmadan önce çarşamba günü koltuğu için mücadele etmesi gerektiğini aktardı.

De Volkskrant gazetesi de "May İngiltere tarihinin en büyük hükümet yenilgisinden sonra güvensizlik oylamasını bekliyor" başlığıyla, Parlamentonun, May'in Brexit anlaşmasını tamamen tahrip ettiği yorumunu yaptı.

İngiltere tarihinde hiç bir hükümetin böylesine büyük bir yenilgiye uğramadığına dikkat çekilen haberde, bunun Corbyn'in güvensizlik oylaması sunması için yeterli olduğu kaydedildi.

- Belçika

Belçika'nın Flamanca gazetelerinden Het Laatste Nieuws, "İngiliz Başbakanının en büyük yenilgisi" başlığıyla verdiği haberde, parlamentonun beklendiği gibi May'in AB ile imzaladığı Brexit anlaşmasını reddettiği belirtilerek, May'in önündeki çeşitli senaryolar sıralandı.

De Morgen gazetesi ise İngiltere'deki gelişmeleri "Avam kamarası Brexit anlaşmasını iptal etti: en az 432 milletvekili karşı oy kullandı" başlığıyla gördü.

Söz konusu anlaşma için Brüksel ve Londra'nın iki yılı aşan bir süredir müzakereler yürüttüğü anımsatılan haberde, söz konusu oy farkının İngiltere'de 1924'ten beri yaşanan en büyük mağlubiyet olduğu ifade edildi.

Haberde, Avam kamarasının son durumda "May'e sadıklar", "sert Brexit", y"eni halk oylaması" ve "yumuşak Brexit" gruplarına bölündüğü belirtildi.

Fransızca yayın yapan Le Soir gazetesi ise "Brexit: İngiliz milletvekilleri büyük ölçüde taslak anlaşmayı reddetti" başlıklı haberinde, May'in başarısızlığının yanı sıra Avrupa siyasilerinin Brexit oylamasına tepkilerine uzun biçimde yer verildi.

- Macaristan

Macaristan'ın en çok okunan siyasi günlük gazetesi Nepszava, İngiltere'deki oylamanın sonucunu ''İngiliz parlamentosu May'in Brexit anlaşmasını reddetti'' başlığıyla okuyucularına duyurdu.

Haberde, oylamadaki sonucun İngiltere'de bugüne kadar yönetimde bulunan hükümetler arasındaki en büyük mağlubiyet olduğu vurgulandı.

''Brexit: Londra'da parlamento çıkış şartlarını içeren anlaşmayı reddetti'' başlığını kullanan Magyar İdök gazetesi de aralıkta oylanması gereken anlaşmanın ocağa ertelenmesine rağmen milletvekillerinin ikna edilemediğini yazdı. Haberde, İşçi Partisi'nin oylamanın hemen ardından May hükümeti için güvensizlik oylaması istediğine dikkat çekildi.

- Bulgaristan

Bulgaristan'ın en büyük özel televizyonlardan BTV, oylamanın ardından AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in sonuçtan dolayı derin üzüntü duyduğunu bildirdi.

Club Z gazetesi, "May-AB mutabakatı öldü, İngiltere kaosun eşiğinde" manşetiyle verdiği haberde, İngiltere'nin son yarım yüzyıldaki en büyük siyasi krize girdiğini yazdı.

Sega gazetesi, "Theresa May kendi 118 milletvekilinden tokat yedi" ifadesini kullanarak, oylama sonucunun ülkede 1924'ten bu yana bir başbakanın gördüğü en büyük yenilgi olduğunu yazdı.

Dnevnik gazetesi de İngiliz milletvekillerinin red kararındaki oy çoğunluğunun ülke tarihinde rekor sayıldığını belirterek, "Başbakan May tarihi bir mağlubiyete uğradı" ifadelerini kullandı.

Ana muhalefetteki Bulgaristan Sosyalist Partisi'nin yayın organı Duma gazetesinde yer alan haberde ise "İngiltere'nin 1973'te katıldığı AB'den nasıl çıkacağı belli değil. Böylesine bir kriz İngiltere'de yarım yüzyıldır görülmedi." değerlendirmesinde bulunuldu.