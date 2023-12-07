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Dünya

Brezilya, AB ile MERCOSUR arasındaki anlaşmanın imzalanmasını umuyor

Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira, Avrupa Birliği (AB) ile Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasındaki serbest ticaret anlaşmasının yakın zamanda imzalanmasını umduklarını söyledi.

AA7 Aralık 2023 Perşembe 00:20 - Güncelleme:
Brezilya, AB ile MERCOSUR arasındaki anlaşmanın imzalanmasını umuyor
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MERCOSUR üyesi dışişleri ve ekonomi bakanları, Brezilya'nın ev sahipliğinde Rio de Janeiro kentindeki Amanha Müzesi'nde toplandı.

Burada konuşan Dışişleri Bakanı Vieira, AB ile yapılan anlaşmanın "stratejik" olduğunu ve serbest ticaret anlaşmasının "çok yakında" imzalanmasını umduklarını söyledi.

AB ile müzakerelerin devam ettiğini hatırlatan Vieira, "Bizim beklentimiz, AB ile ortaklık anlaşmasını çok yakında imzalayabilmektir. Bu vesileyle küresel ekonomide aktör kimliğimizi güçlendiriyoruz. MERCOSUR ekonomileri, Avrupa pazarında hem ihracatı hem de rekabet gücümüzü arttıracak ve yeni teknolojilerin edinilmesinde fayda sağlayacak." ifadelerini kullandı.

MERCOSUR dönem başkanlığını yakında Paraguay'a devredeceklerini belirten Vieira, son 6 ayda AB ile sürdürülen müzakerelerde "önemli" ilerlemeler katettiklerini bildirdi.

AB-MERCOSUR SERBEST TİCARET ANLAŞMASI

1991'de kurulan MERCOSUR ile Brezilya, Arjantin, Uruguay ve Paraguay arasında siyasi ve ekonomik yakınlaşmanın hızlandırılması hedefleniyor.

AB ve MERCOSUR arasında yaklaşık 20 yıldan fazla süren zorlu müzakerelerin ardından Haziran 2019'da potansiyel bir ticaret anlaşmasının ana şartları kabul edildi. Hem Güney Amerika'da hem de Avrupa'da tartışmalı olan anlaşma 2019'dan beri askıda bulunuyor. Bazı ülkeler pazarlarını korumak isterken, diğer ülkeler iş gücünün veya çevrenin zarar görmesinden endişe duyuyor.

MERCOSUR-AB anlaşması onaylandığı takdirde, 700 milyondan fazla nüfusuyla dünyanın en büyük serbest ticaret bölgelerinden birini oluşturacak.

  • Brezilya Dışişleri Bakanı
  • serbest ticaret anlaşması
  • MERCOSUR
  • Avrupa Birliği

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