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Dünya

Brezilya, ABD'nin maslahatgüzarını Dışişleri'ne çağırdı

Brezilya, düzensiz göçmenleri elleri kelepçeli şekilde sınır dışı eden ABD'nin Brasilia Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Gabriel Escobar'ı Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

AA28 Ocak 2025 Salı 11:22 - Güncelleme:
Brezilya, ABD'nin maslahatgüzarını Dışişleri'ne çağırdı
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Yerel basında yer alan haberlere göre, Brezilya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Brezilyalı düzensiz göçmenleri elleri kelepçeli şekilde sınır dışı etmesi üzerine harekete geçti.

Brezilyalı göçmenlere yapılan muameleyi görüşmek üzere ABD'nin Brasilia Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Escobar, bakanlığa çağrıldı.

ABD'li maslahatgüzara, yapılan muamelenin göçmenlerin haklarını "açıkça hiçe saydığı" iletildi.

Brezilyalı düzensiz göçmenlerin, ABD'den sınır dışı edilirken bindirildikleri uçakta ellerinin kelepçelendiği görülmüştü.

Brezilya hükümeti, göçmenlerin uçuş sırasında kelepçelenmesini "vatandaşlarının haklarına açık bir saygısızlık" olarak nitelendirmiş ve yapılan muameleyi kınamıştı.

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