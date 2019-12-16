Brezilya Devlet Başkanı'nın oğlu ve milletvekili Eduardo Bolsonaro, İsrail ve Brezilya ticari ilişkilerini görüşmek üzere bir heyetle birlikte İsrail'e gitti.

Bolsonaro Pazar günü yapılan görüşmelerin açılış konuşmasında, ''Babamın da dediği gibi, Brezilya Büyükelçiliği Kudüs'e taşınacak. Bu olağandışı bir durum değil, doğal ve olması gereken bir şey.' dedi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, aynı törende ''İsrail'in Brezilya halkından ve hükümetinden daha iyi arkadaşları yok.'' dedi.

Twitter hesabından da bir açıklama yapan Netanyahu, ''Başkan Bolsonaro'nun İsrail'i destkeleyen tutumunu takdir ediyorum. Bolsonaro hızlıca politikasını değiştiri ve İsrail'in yanında durdu. Bu noktada birlikte duruyoruz çünkü gerçeğin yanındayız.''

Yahudi devletinin destekçisi Bolsonaro, seçim kampanyası sırasında Brezilya'nın büyükelçiliğini başkentine taşıma sözü verdi. Bolsonaro, ABD Başkanı Donald Trump'tan farklı olarak bu sözü yerine getirmedi. Trump, Amerikan Büyükelçiliğini geçen Mayıs ayında Tel Aviv’den Kudüs’e taşıdı.

ABD'nin bütün tartışmaların arasında Kudüs'ü işgalci İsrail'in başkenti olarak tanıyıp büyükelçiliği taşıma kararının ardından, sadece ABD ve Guatemala'nın elçilikleri Kudüs'e taşındı.

ABD'NİN 'YAP' DEDİĞİNİ YAPIYOR

Bolsonaro, işgalci İsrail'in tüm uluslararası normları ayaklar altına alarak izlediği politikaları, ABD desteklediği için destekliyor.

Öyle ki herhangi bir yasal dayanağı olmadan ABD'nin desteğiyle kendini Venezuela Devlet Başkanı ilan eden ve Juan Guaido'yu, ABD'nin tanıma açıklamasının ardından Kanada, Şili, Peru, Brezilya, Guatemela, Kolombiya ve Paraguay gibi ülkeler tanıyacağını duyumuştu.

Bolsonaro, mart ayı başlarında Brezilya'yı ziyaret eden Guaido'ya 'tam destek' vereceklerini açıklamıştı.

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI: DOĞU KUDÜS FİLİSTİN'İN BAŞKENTİDİR

ABD Başkanı Donald Trump, Aralık 2017 yılında Kudüs'ü resmi olarak İsrail'in başkenti olarak tanıdı.

Karardan birkaç gün sonra Türkiye'nin daveti üzerine İstanbul'da İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi' düzenlendi.

Zirvesi'nin karar bildirgesinde, Doğu Kudüs "Filistin Devleti'nin işgal altındaki başkenti" olarak tanındı ve "Filistin'i tanıyoruz" dendi.