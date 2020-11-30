İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Kasım 2020 Pazartesi / 14 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8448
  • EURO
    9,391
  • ALTIN
    448.752
  • BIST100
    1314.08
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Brezilya Devlet Başkanı, ABD'deki başkanlık seçimlerinde usulsüzlük yapıldığını iddia etti
Dünya

Brezilya Devlet Başkanı, ABD'deki başkanlık seçimlerinde usulsüzlük yapıldığını iddia etti

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ABD'de 3 Kasım'da yapılan ve resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi aday Joe Biden'ın kazandığı başkanlık seçimlerinde usulsüzlük yapıldığını savundu.

AA30 Kasım 2020 Pazartesi 10:37 - Güncelleme: 30 Kasım 2020 Pazartesi 10:39
ABONE OL

Bolsonaro, ikinci tur yerel seçimlerin düzenlendiği Brezilya'da oy kullandıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Trump'a olan yakınlığıyla bilinen Bolsonaro, ABD'deki başkanlık seçimleri için, "Orada birçok usulsüzlük yapıldığını söyleyen kaynaklarım var. Kimse bunu konuşmuyor. Bu usulsüzlükler, adaylardan herhangi birinin zaferini belirlemek için yeterli mi? Bilmiyorum." dedi.

Bolsonaro, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan Biden'ın zaferini tanıyıp tanımayacağına ilişkin kendisine sorulan soruya, "Biraz daha bekleyeceğim." şeklinde cevap verdi.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan 59. Başkanlık seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre, 306 delegeyle Biden kazanmış, Trump ise 232 delegede kalmıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.