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Dünya

Brezilya Devlet Başkanı atlatmıştı, bu kez First Lady yakalandı!

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro korona virüs salgını nedeniyle zor günler geçirmeye devam ediyor. Bolsonaro'nun eşi Michelle Bolsonaro'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı.

İHA30 Temmuz 2020 Perşembe 19:49 - Güncelleme: 30 Temmuz 2020 Perşembe 19:49
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Bolsonaro’nun iyileşmesinin ardından eşi Michelle Bolsonaro’nun Kovid-19 testi pozitif çıktı. Brezilya Devlet Başkanlığı Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada Bolsonaro’nun eşinin sağlık durumunun iyi olduğu ifade edilirken, tedaviye başlandığı bildirildi. Açıklamada, “First Lady Bolsonaro’nun bugün yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı. Sağlık durumu iyi. İyileşmesi için belirlenen tüm protokoller takip edilecek. First Lady, Devlet Başkanlığı sağlık ekibi tarafından tedavi ediliyor" denildi.

Bolsonaro’nun Kovid-19 testi 7 Temmuz tarihinde pozitif çıkmış, 25 Temmuz’da ise tamamen iyileşmişti. Devlet Başkanı Bolsonaro’nun dışında kabinesinde yer alan bakanlardan Bilim ve Teknoloji Bakanı Marcos Pontes, Kurumsal Güvenlik Bakanı Augusto Heleno, Maden ve Enerji Bakanı Bento Albuquerque, Vatandaşlık Bakanı Onyx Lorenzoni ve Eğitim Bakanı Milton Ribeiro’nun koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı.

Öte yandan, Brezilya’da toplam koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 566 bin 765’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 90 bin 383’e ulaştı.

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