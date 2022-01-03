İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ocak 2022 Salı / 1 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,1017
  • EURO
    14,8467
  • ALTIN
    759.508
  • BIST100
    1926.66
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, bağırsak düğümlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Dünya

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, bağırsak düğümlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, tatil için bulunduğu Sao Paulo'da bağırsak düğümlenmesi sebebiyle hastanede tedavi altına alındı.

AA3 Ocak 2022 Pazartesi 16:05 - Güncelleme: 3 Ocak 2022 Pazartesi 16:06
ABONE OL

Devlet Başkanı Bolsonaro, Twitter hesabından fotoğraf paylaşarak, dün öğlen yemeğinden sonra kendisini kötü hissetmeye başladığını belirtti.

Gece saatlerinde hastaneye geldiğini belirten Bolsonaro, "Karın bölgesinde iç tıkanıklık sebebiyle muhtemel bir ameliyat için daha fazla test yapılacak." ifadesini kullandı.

Hükümetten daha önce yapılan açıklamada, Devlet Başkanı'nın karın ağrısı hissetmesi sebebiyle ülkenin Sao Paulo kentindeki Vila Nova Star Hastanesine kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu duyurulmuştu.

Vila Nova Star Hastanesinden yapılan açıklamada, Bolsonaro'da bağırsak düğümlenmesi görüldüğü kaydedilmişti.

  • Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro
  • bağırsak düğümlenmesi
  • hastane

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.