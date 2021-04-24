Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro iklim bütçesinde yüzde 24 kesintiyi öngören kararı imzaladı

DHA 24 Nisan 2021 Cumartesi 15:27 - Güncelleme: 24 Nisan 2021 Cumartesi 15:27

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ABD'nin ev sahipliği yaptığı İklim Zirvesi'nde verdiği sözden 24 saat geçmeden döndü. Bolsonaro, zirvede yaptığı konuşmada, "2030'a kadar yasa dışı ormansızlaşmayı bitireceğiz. Bu vaadi burada da yineliyorum" diyerek, emisyonların da bu tarihe kadar yüzde 50 oranında azaltılacağını sözünü verdi. Bolsonaro, İklim Zirvesi'nde bu sözü vermesine rağmen ülkesinin 2021 yılı bütçe planlaması kapsamında iklim bütçesinde yüzde 24'lük kesintiyi öngören kararı imzaladı. Karar kapsamında 2020'de 474 milyon dolar olarak belirlenen bütçe, 365 milyon dolara çekildi. Yerel medya, bütçenin yıl içerisinde tekrar planlanabileceğini duyurdu.

"SÖZ VERMEK YETMEZ"

Brezilya Temsilciler Meclisi üyesi Rodrigo Agostinho, Bolsonaro'nun bu kararının ardından yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Söz vermek ve konuşma yapmak yeterli değil. Brezilya ödevini yapmalı" dedi.