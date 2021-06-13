Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'ya maske cezası

AA 13 Haziran 2021 Pazar 11:32 - Güncelleme: 13 Haziran 2021 Pazar 12:41

Sky News'ün haberine göre, Bolsonaro binlerce kişinin katıldığı motosiklet konvoyunda maske takmadı.



Bu nedenle Bolsonaro'ya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerini ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası verildi.

Kovid-19 aşısı yapılan kişilerin maske takmasının gereksiz olduğunu belirten Bolsonaro'nun kalabalığa el salladığı görüldü.

Devlet yetkilileri, Bolsonaro'nun halka açık yerlerde maske takılması gereken yasayı ihlal ettiği gerekçesiyle para cezasına çarptırıldığını doğruladı.

Bolsonaro, daha önce de Maranhao eyaletinde düzenlenen benzer bir mitingde de aynı nedenle para cezası almıştı.

Brezilya'da kamuya açık alanlarda 30 Nisan'dan bu yana maske kullanma zorunluluğu bulunuyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 2 bin 37 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 486 bin 272'ye, 78 bin 700 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 17 milyon 374 bin 818'e çıktı.

- ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDA

Brezilya'nın aşırı sağcı Devlet Başkanı Bolsonaro, Kovid-19'u küçümseyen tavırları nedeniyle eleştirilerin odağında yer alıyor.

Bolsonaro, ülkesinde salgının baş göstermesinden bu yana maske kullanmadan, birçok kez partisinin düzenlediği gösterilere katılmış ve çeşitli işletmeleri ziyaret etmişti.

Salgının başlarında Kovid-19'u "küçük bir grip" olarak niteleyen Bolsonaro, virüs karşısında yeterli önlem almadığı gerekçesiyle sıkça eleştirilmişti.

Ayrıca salgın nedeniyle zor günler geçiren ülkede, bir ayda sağlık bakanı iki kez değiştirilmişti.