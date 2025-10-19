İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ekim 2025 Pazar / 27 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0187
  • EURO
    49,08
  • ALTIN
    5727.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'dan ''Venezuela'nın egemenliğine saygı duyulması'' çağrısı
Dünya

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'dan ''Venezuela'nın egemenliğine saygı duyulması'' çağrısı

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD'nin Karayipler bölgesindeki askeri hareketliliğini eleştirerek, Venezuela'nın egemenliğine saygı duyulması çağrısında bulundu.

AA19 Ekim 2025 Pazar 07:04 - Güncelleme:
Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'dan ''Venezuela'nın egemenliğine saygı duyulması'' çağrısı
ABONE OL

Lula da Silva, Brezilya Komünist Partisi Kongresi'nde yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump'ın "uyuşturucuyla mücadele" gerekçesiyle Merkezi Haberalma Teşkilatı'na (CIA), Venezuela topraklarında operasyon yapma yetkisi vermesine değindi.

ABD'nin Karayip Denizi'ndeki operasyonlarını eleştiren Lula da Silva, "Bu tür eylemler, Güney Amerika ülkesinin egemenliğine bir hakaret ve uluslararası hukukun ihlalidir. Venezuela halkına karşı yürütülen sürekli askeri kuşatma ve ABD silahlı kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen yargısız infazlar, kabul edilemez. Bu uygulamalar yasal temele dayanmaz ve hukuki süreci tamamen yok sayar." ifadelerini kullandı.

Lula da Silva, Venezuela'nın egemenliğine saygı duyulması çağrısında bulundu.

CIA'in yasa dışı ve istikrarsızlaştırıcı eylemleri finanse etmek ve organize etmek konusunda uzun bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayan Lula da Silva, şunları söyledi:

"Herkes diyor ki Brezilya, Venezuela'ya dönüşecek. Brezilya asla Venezuela olmayacak, Venezuela da asla Brezilya olmayacak, her ülke kendisi gibi olacaktır. Biz, Venezuela halkının kendi kaderinin sahibi olduğunu savunuyoruz. Başka bir ülkenin başkanı, Venezuela'nın ya da Küba'nın nasıl olması gerektiği hakkında fikir beyan etmemelidir."

ABD Başkanı Trump, "uyuşturucuyla mücadele" gerekçesiyle CIA'ye Venezuela topraklarında operasyon yapma yetkisi verdiğini doğrulamıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Suriye'de iç savaşın yaraları sarılıyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.