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Dünya

Brezilya eski lideri Bolsonaro'nun başı 'beyan etmediği' elmaslarla dertte! Kara para aklamakla suçlanıyor

Brezilya eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hakkında, devlet başkanlığı döneminde yabancı bir ülkeden 'hediye olarak aldığı elmasları beyan etmediği' suçlamasıyla rapor hazırlandı.

AA5 Temmuz 2024 Cuma 17:44 - Güncelleme:
Brezilya eski lideri Bolsonaro'nun başı 'beyan etmediği' elmaslarla dertte! Kara para aklamakla suçlanıyor
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Adlarının açıklanmasını istemeyen iki yetkili, Brezilya Federal Polisinin, Bolsonaro hakkında Suudi Arabistan tarafından "hediye edilen elmasları beyan etmeden zimmetine geçirdiği ve vergisini ödemediği" yönünde rapor hazırladığını belirtti. Federal polis tarafından hazırlanan ve Bolsonaro'nun "kara para aklama" ile suçlandığı raporun, Brezilya Yüksek Mahkemesine gönderileceğini aktaran yetkililer, eski Devlet Başkanı hakkında mahkemeye suç duyurusunda bulunup bulunmayacağına Brezilya Başsavcısı Paulo Gonet'in karar vereceğini kaydetti.

OLAYIN BASINA SIZMASINA TEPKİ

Polis, soruşturma kapmasında Bolsonaro'nun yanı sıra eski Devlet Başkanı'nın avukatlarından Frederick Wassef ve Fabio Wajngarten'in de aralarında bulunduğu 10 kişiyi de dosyaya dahil etti. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Wassef, soruşturmanın gizli yürütülmesi gerektiğini belirterek, olayın basına sızdırılmasını kınadı. Wajngarten de sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, soruşturmayla herhangi bir ilgisi olmadığının bilinmesine rağmen Bolsonaro'yu savunduğu için sürekli cezalandırıldığını ifade etti.

70 BİN DOLAR ELDE ETTİ

Federal polis, geçen yıl, Bolsonaro'yu 3 milyon dolarlık elmas mücevherleri ülkeye sokmak ve iki lüks saati satmakla suçlamıştı. Polis, Bolsonaro'nun Suudi Arabistan'dan hediye olarak gelen bu saatlerin satışından yaklaşık 70 bin dolar elde ettiğini açıklamıştı.

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