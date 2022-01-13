İSTANBUL 3°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ocak 2022 Perşembe / 10 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5859
  • EURO
    15,6267
  • ALTIN
    795.018
  • BIST100
    2070.65
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Brezilya felaketi yaşıyor! Binlerce kişi yerinden oldu
Dünya

Brezilya felaketi yaşıyor! Binlerce kişi yerinden oldu

Brezilya'nın güneydoğusundaki Minas Gerais eyaletinde, bir süredir devam eden şiddetli yağışlar heyelana neden oldu.

AA13 Ocak 2022 Perşembe 21:48 - Güncelleme: 13 Ocak 2022 Perşembe 21:48
ABONE OL

Eyalete bağlı Ouro Preto kentindeki heyelanda can kaybının yaşanmadığı ancak toprak kaymaları tehlikesi nedeniyle binlerce kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Sivil Savunma Koordinatörü Nely Moutinho, bölgede sel nedeniyle elektrik tellerinin zarar gördüğünü, altyapı sisteminin çökmesi sonucu ise 134 yolun tamamen kapandığını açıkladı.

Sivil savunma ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Bahia eyaletinde, kasımdan bu yana devam eden şiddetli yağmurların neden olduğu sel felaketinde ölenlerin sayısı 26'ya, selden etkilenenlerin sayısı 715 bine yükselmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.