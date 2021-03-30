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Dünya

Brezilya ile Pfizer arasında Kovid-19 aşı pazarlığı

Brezilya Sağlık Bakanı Queiroga Pfizer'in yetkilileri ile görüşerek aşı alımlarını hızlandırılmasını istedi.

Star.com.tr30 Mart 2021 Salı 00:22 - Güncelleme: 30 Mart 2021 Salı 00:22
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Brezilya Sağlık Bakanı Marcelo Queiroga Pfizer'in yetkilileri ile görüşerek 50 milyon doz alınacak Kovid-19 aşısının teslimatının hızlandırılmasını istedi.

Brezilya hükümeti daha önce de 100 milyon doz Pfizer aşısı sipariş etti.

Queiroga, Pfizer'in Brezilya İcra Kurulu Başkanı Marta Diez ve ilaç üreticisinin diğer temsilcileriyle aşının teslimat programını görüşmek üzere bir araya geldi.

Queiroga, Pfizer ile yaptığı görüşmede "Aşılama kapasitemizi genişletmemiz gerekiyor, sizi aşıların mümkün olan en kısa sürede ulaşmasını sağlamak için ortak çaba göstermeye davet ediyorum." dedi.

Star.com.tr

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