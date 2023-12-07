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Dünya

Brezilya ile Venezuela arasında ihtilaflı bölge krizi

Brezilya, petrol ve gaz rezervleri keşfedilen ihtilaflı Esequibo bölgesini topraklarına katma planları yapan Venezuela sınırına asker konuşlandırdı.

AA7 Aralık 2023 Perşembe 11:00 - Güncelleme:
Brezilya ile Venezuela arasında ihtilaflı bölge krizi
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BBC'nin haberine göre, 19'uncu yüzyıldan bu yana Guyana ile ihtilaflara konu olan petrol ve gaz zengini Esequibo bölgesini topraklarına katmak için Venezuela'da 3 Aralık'ta yapılan referandumda halk, yüzde 95 ile hükümete destek verdi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, referandumun ardından Ulusal Meclisten Esequibo bölgesinin ülkenin 24. eyaleti olarak belirlenmesi için yasal düzenlemeler yapması ve bölgede petrol arama lisansı çıkarılmasını talep etti.

Venezuela ordusunun Esequibo bölgesine girebilmek için Brezilya sınırını geçmesi gerekmesi bölgede tansiyonu artırdı.

Maduro'nun söz konusu adımlarının ardından Brezilya, Venezuela sınırına asker ve zırhlı araç sevk ederken Guyana ordusu da alarm durumuna geçti.

Ayrıca, Guyana ordusuna ait içinde 7 kişinin olduğu askeri helikopterin Venezuela sınırı yakınlarında çarşamba günü kaybolduğu belirtiliyor.

ESEQUİBO UYUŞMAZLIĞI

Venezuela ile Guyana arasındaki Esequibo bölgesi anlaşmazlığı, Guyana'nın bağımsızlığından önceki döneme dayanıyor.

Guyana'nın İngiliz sömürgesi olduğu dönemde, 1899 tarihli sınır tahkimi kararına göre Esequibo Nehri'nin batı sınırı olarak belirlenmesi ancak 1966'da Guyana'nın bağımsızlığını kazanmasının ardından bu sınırı tanımaması iki ülke arasında anlaşmazlığa neden oldu.

Halihazırda, Esequibo bölgesi veya Guyana Esequibo olarak bilinen bölge Guyana'nın ortalarında bulunan Esequibo Nehri'nin batısında ülkenin ise kuzeyinde yer alıyor.

Bölgenin doğal kaynaklar açısından son derece zengin olduğu biliniyor.

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