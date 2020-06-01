Brezilya karıştı! Hükümet yanlıları ve muhalifler karşı karşıya

IHA 01 Haziran 2020 Pazartesi 11:35 - Güncelleme: 01 Haziran 2020 Pazartesi 11:36

Son dönemde korona virüs salgında ABD’nin ardından en fazla etkilenen ülke olan Brezilya bu kez Devlet Başkanı Jair Bolsonaro yanlısı ve karşıtı gösterilere sahne oldu. Sao Paulo kentinde futbol taraftarlarının çağrısıyla toplanan siyah giyimli kalabalık Bolsonaro karşıtı gösteri düzenledi. Aynı saatlerde Bolsonaro yanlıları da sokaklara döküldü. Karşı karşıya gelen gruba güvenlik güçleri müdahale etti. “Demokrasi” sloganları atan Bolsonaro karşıtları ile güvenlik güçleri arasında çatışmalar çıktı. Askeri inzibati dağılmayan Bolsonaro karşıtlarına biber gazı ile müdahale etti.

POLİS, BOLSONARO YANLILARINI KORUMAYA ALDI



Sao Paulo, Belo Horizonte ve Rio de Janeiro şehirlerinde ise Bolsonaro hükümetine karşı, demokrasi lehine gösteriler yapıldı. Sao Paulo’nun ana caddesi Avenida Paulista’daki gösteride tansiyon yükseldi. Polis ve protestocular arasında sert çatışmalar yaşandı. Avenida Paulista’da Bolsonaro yanlısı göstericiler çatışmaya girmemeleri için polis tarafından korumaya alındı. Gözaltı sayısına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Önce helikopterle uçtu, sonra atın üzerinde destekçilerini selamladı

Bolsonaro ise başkent Brasilia’da düzenlenen gösteriye katıldı. Önce helikopterle destekçilerinin üzerinden uçan Bolsonaro, Devlet Başkanlığı Sarayı Planalto’nun önüne destekçileriyle bir araya geldi. Maskesiz olarak bir atın üzerinde destekçilerini selamladı.

RİO’DA GÖSTERİ FLOYD’U ANMAK İÇİN BAŞLADI



Rio de Janeiro’daki gösteri ise ABD’de polis şiddetiyle öldürülen George Floyd’u anmak için başladı. Ancak gösteri ilerleyen saatlerde, Başkan Bolsonaro’yu protesto gösterisine dönüştü. Sao Paulo’da olduğu gibi Rio de Janeiro’da da polis gösteriyi güç kullanarak bastırmak zorunda kaldı.

ENFEKTE HASTA SAYISI 500 BİNİ AŞTI



Öte yandan Brezilya’da dün COVID-19 kaynaklı 480 ölüm vakası daha kaydedildi. Toplam ölü sayısı 29 bin 314’e vaka sayısı ise 514 bin 992’ye yükseldi.