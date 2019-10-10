Brezilya kıyılarında petrol sızıntısı
Eylül başından bu yana, ülkenin kuzeydoğu kıyılarına yayılan 130 ton petrol toplandı.
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, devam eden petrol sızıntısının kasıtlı olarak yapılmış olabileceğini söyledi. Bolsonaro, yaptığı açıklamada, bir ülkenin şüpheli olarak radarlarında olduğunu belirtmişti. Devlete ait petrol şirketi Petrobras’ın başındaki isim olan Roberto Castello Branco ise sızıntının kaynağına dair herhangi bir ipucu bulamadıklarını, sızan petrolün kendi ürettiği tür petrol olmadığını açıklamıştı. Petrobras’ın, 130 ton petrolün denizden toplanmasına yardımcı olduğu bildirildi. Çevre Bakanı Ricardo Salles, dün yaptığı paylaşımda, Brezilya’nın kuzeydoğu kıyıları boyunca yayılan 100 tondan fazla petrolün 42 şehri etkilediğini ifade etmişti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.