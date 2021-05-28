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Dünya

Brezilya kuraklık uyarısında 91 yılın en kötüsü

Brezilya, ülke son 91 yılın en kötü kurak dönemiyle karşı karşıya kalacağını açıkladı.

Star.com.tr28 Mayıs 2021 Cuma 23:48 - Güncelleme: 28 Mayıs 2021 Cuma 23:48
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Brezilya, ülke son 91 yılın en kötü kurak dönemiyle karşı karşıya kalacağı konusunda uyardı. Amazon yangınları riskini artırdı.

Brezilya Maden ve Enerji Bakanlığı'na bağlı Elektrik Sektörü İzleme Komitesi (CMSE), su düzenleyicisi ANA'nın Brezilya'nın Orta ve Güney kesimlerini vuran uzun süreli bir kuraklıktan sonra bir "su kıtlığı" durumunu olabileceği konusunda uyardı.

Tarım Bakanlığı'na bağlı bir hava durumu izleme ajansı, Haziran-Eylül ayları için ilk "acil durum kuraklık uyarısını" yayınlayarak, bu dönemde Brezilya'nın beş eyaletinde yağmurların kıt kalacağını açıkladı.

Brezilya, enerji için hidroelektirik barajlarına bel bağladığından, yağmur kıtlığı zamanı tahıl yetiştiriciliği, hayvancılık ve elektrik üretimi üzerinde olumsuz etkileri olabileceği iddia edildi.

Bilim adamları, kuru havanın Amazon yağmur ormanlarında ve Pantanal sulak alanlarında ciddi yangınlara yol açabileceğini söyledi.

Star.com.tr

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